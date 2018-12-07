Вооруженный конфликт с Россией: Гаага приняла важное решение по Крыму

Международный уголовный суд (Гаага, Нидерланды) квалифицировал российское вторжение в Крым как международный вооруженный конфликт между Украиной и РФ. Все действия агрессора на захваченной территории изучаются на предмет преступлений против человечности.

Об этом говорится в отчете за 2018 год Международого уголовного суда (МУС), опубликованного на странице Прокуратуры АР Крым в Facebook. Сообщается, что украинская сторона отправляла сообщения о ряде военных преступлений, совершенных оккупантом: перемещении и выдворении лиц, перемещении осужденных, нарушении прав собственности, принудительной службы в армии России украинцев.

"Подтверждена квалификация ситуации на временно оккупированной территории Крыма, которая возникла не позднее 26 февраля 2014 года, как международного конфликта между Украиной и Российской Федерацией", — говорится в сообщении прокуратуры.

Международный уголовный суд Фонд стратегической культуры

Канцелярия прокурора МКС собирается в ближайшее время завершить анализ предметной юрисдикции по делу Украины относительно Крыма и огласить вывод по поводу возможности рассмотрения Судом.

Как писал OBOZREVATEL, 24 февраля, на следующий день после окончания зимних Олимпийских игр в Сочи, Россия начала необъявленную военную спецоперацию по оккупации Крыма с помощью спецназа ГРУ, подразделений войск ВДВ и чеченского батальона "Восток".

При захвате госучреждений и военных объектов Украины также использовались привезенные из России "казаки" и так называемые силы местной самообороны (российские военные без знаков государственной принадлежности на униформе). Ко второй половине марта 2014 года оккупация Крыма российскими войсками была закончена.

Российская оккупация УНИАН

Украинские войска, которые до этого удерживали свои базы и места дислокации, сдались без боя.

18 марта 2014 года Государственная дума РФ приняла "Договор о вхождении Крыма в состав РФ". 21 марта президент Путин подписал указ о ратификации настоящего Договора и придании Крыму статуса "федерального округа в составе РФ" и статуса города федерального значения Севастополя.

27 марта 2014 года Генеральная ассамблея ООН большинством голосов поддержала резолюцию, согласно которой признается нерушимость территориальной целостности Украины, а референдум о статусе Крыма не признается. За соответствующую резолюцию проголосовали 100 стран-членов ООН.