В оккупированной Горловке за последний месяц российские пропагандисты ввели массированную пропагандистскую атаку против ООС и СММ ОБСЕ.

Как пишет Inform Napalm, террористы "ДНР" обвиняли ВСУ в обстреле жилого района, а миссию ОБСЕ в бездеятельности.

Пропагандисты публиковали видео, на котором якобы местные жители жаловались, что сотрудники миссии давно не появлялись и не фиксировали обстрелы.

Война на Донбассе

"В настоящее время самой большой проблемой для нас является то, что миссия ОБСЕ не выезжает, не фиксирует обстрелы", – рассказывал Владислав Черкашин, так называемый "голова поселковой администрации" Зайцево.

Inform Napalm

Также оккупанты обвинили ВСУ в смерти 25-летней Мирославы Воронцовой, которая погибла при странных обстоятельствах. Так называемый "мэр" оккупированной Горловки Иван Приходько сообщил, якобы девушка погибла в результате "сброс мины с украинской БПЛА".

Волонтеры подтвердили, что у девушки действительно был паспорт Украины, а последний раз она пересекала украинский КПВВ в феврале 2020 года. Однако детали ее смерти не ясны и могут быть провокацией террористов.

Inform Napalm

Однако отметим, что только за последние три недели пророссийские боевики не пропускали патруль СММ ОБСЕ в Горловку трижды: 26 марта, 2 и 10 апреля, о чем сказано в отчетах миссии. Поэтому все высказывания террористов являются фейками и провокацией.

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