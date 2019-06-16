"Вокруг каждого гвоздя танцуем": пропагандиста Соловьева высмеяли в сети

Одиозного российского пропагандиста Владимира Соловьева высмеяли из-за обнародованной им новости о крымском мосте.

На своей станице в Instagram журналист опубликовал информацию о том, что строители моста сомкнули на нем железнодорожные рельсы.

Интернет-пользователи тут же разразились под постом Соловьева язвительными комментариями.

"С этим мостом все прошли в кассу. Рубль более чем в два раза обесценился. Стоило оно того?", "Как же они хотят из рядового события сделать героический подвиг", "Ну, теперь с*ы сверху", "Скоро бл*дь вокруг каждого вбитого гвоздя танцевать будем. Планета Земля 21 век, Россия 18-й".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одиозная путинская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что уровень поддержки президента России в Украине якобы настолько высок, что уже сейчас в ее столицу можно въезжать на танках.

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