Войска России ударили ракетами по ВСУ: пролилась кровь

Один воин ВСУ получил ранения и еще двое бойцов Объединенных сил получили боевое поражения на Донбассе 5 марта.

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

вблизи населенного пункта Авдеевка – из миномета калибра 82 мм, из станкового противотанкового гранатомета (четыре выстрела), а также из противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов наших позиций, а именно:

два раза рядом с Зайцевым – из 82-мм минометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новотошковского – с миномета калибра 120 мм (10 мин);

четыре раза в районе населенного пункта Орехово – из ствольной артиллерии калибра 122, из минометов калибра 120 мм;

вблизи Новозвановки – из противотанкового ракетного комплекса;

рядом с Луганским – со станкового противотанкового гранатомета, а также из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Кроме этого, за прошедшие сутки противник совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь украинские защитники не открывали – с нашей стороны режим тишины был соблюден", – сообщили в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска с самого утра 5 марта начали атаковать позиции Объединенных сил на Донбассе, осуществив пять обстрелов с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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