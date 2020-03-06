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6 марта • обновлено в 09:04
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Войска России ударили ракетами по ВСУ: пролилась кровь

14т
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Один воин ВСУ получил ранения и еще двое бойцов Объединенных сил получили боевое поражения на Донбассе 5 марта.

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook.

Войска России ударили ракетами по ВСУ: пролилась кровь

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • вблизи населенного пункта Авдеевка – из миномета калибра 82 мм, из станкового противотанкового гранатомета (четыре выстрела), а также из противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов наших позиций, а именно:

  • два раза рядом с Зайцевым – из 82-мм минометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Новотошковского – с миномета калибра 120 мм (10 мин);

  • четыре раза в районе населенного пункта Орехово – из ствольной артиллерии калибра 122, из минометов калибра 120 мм;

  • вблизи Новозвановки – из противотанкового ракетного комплекса;

  • рядом с Луганским – со станкового противотанкового гранатомета, а также из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Кроме этого, за прошедшие сутки противник совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь украинские защитники не открывали – с нашей стороны режим тишины был соблюден", – сообщили в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска с самого утра 5 марта начали атаковать позиции Объединенных сил на Донбассе, осуществив пять обстрелов с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Комментарии
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hunt andres
hunt andres
Опять загадочные "боевые поражения"))))
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Ternenko Vadim
Ternenko Vadim
Мочить в сортире чубатых фашистов
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васильевич василий
васильевич василий
Еррдоган попросил лупить чубатых
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