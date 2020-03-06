Войска России ударили ракетами по ВСУ: пролилась кровь

Один воин ВСУ получил ранения и еще двое бойцов Объединенных сил получили боевое поражения на Донбассе 5 марта.
Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook.
Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
вблизи населенного пункта Авдеевка – из миномета калибра 82 мм, из станкового противотанкового гранатомета (четыре выстрела), а также из противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов наших позиций, а именно:
два раза рядом с Зайцевым – из 82-мм минометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Новотошковского – с миномета калибра 120 мм (10 мин);
четыре раза в районе населенного пункта Орехово – из ствольной артиллерии калибра 122, из минометов калибра 120 мм;
вблизи Новозвановки – из противотанкового ракетного комплекса;
рядом с Луганским – со станкового противотанкового гранатомета, а также из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Кроме этого, за прошедшие сутки противник совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь украинские защитники не открывали – с нашей стороны режим тишины был соблюден", – сообщили в ООС.
Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска с самого утра 5 марта начали атаковать позиции Объединенных сил на Донбассе, осуществив пять обстрелов с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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