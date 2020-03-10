Войска России подло ударили по ВСУ с беспилотников: пролилась кровь защитника Украины

Один украинский воин получил боевое поражение 9 марта на Донбассе в результате атаки на ВСУ со стороны наемников России.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Враг также обстрелял санитарный автомобиль при помощи летательных аппаратов. Террористы сбросили два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, которое имело маркировочные эмблемы Красного креста.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово – с БПЛА враг сбросил ВОГ-17;

дважды неподалеку Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

рядом с Ореховым – с миномета калибра 120;

вблизи Зайцевого – с 82-мм миномета;

неподалеку Водяного – с миномета калибра 82 мм, а также зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;

в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганаское и Травневе – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта террористы обстреляли из ПТРК грузовик ВСУ на Донбассе - один человек погиб, еще трое получили ранения.

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