Войска РФ не нарушили перемирие на Донбассе, но двое воинов ВСУ исчезли – штаб ООС

Двое бойцов ВСУ исчезли во время тушения пожаров на Донбассе.

За сутки 29 августа ВСУ не зафиксировали на Донбассе нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет, однако двое украинских воинов пропали во время тушения масштабных пожаров. Ситуация же в районе проведения ООС остается полностью контролируемой, сообщают в штабе операции на странице в Facebook.

Отмечается, что с начала этих суток, 6 сентября, введенный режим прекращения огня в Донецкой и Луганской сохраняется в полной мере. В полосах ответственности бригад ВСУ не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.

В штабе ООС добавили, что одновременно военнослужащие ВСУ совместно с представителями ГСЧС и личным составом других подразделений Объединенных сил продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами. Так, уже ликвидированы пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского.

По состоянию на утро 6 августа ликвидирован огонь и вблизи Верхнеторецкого. Однако во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил – поиски бойцов продолжаются.

Сейчас военнослужащие и спасатели тушат пожар вблизи Луганского, а в районе населенных пунктов Трехизбенка – Лопаскино – Лобачево ячейки возгорания удалось локализовать.

"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", – уверяют в штабе ООС.

Утренняя сводка штаба ООС по ситуации на Донбассе. Facebook Операция Объединенных сил

Как писал OBOZREVATEL, 4 сентября российские оккупационные войска нарушили перемирие, обстреляв позиции ВСУ в зоне проведения ООС на Донбассе. В частности, вблизи Авдеевки враг совершил выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей – из стрелкового оружия.

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