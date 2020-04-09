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9 апреля • обновлено в 09:09
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Войска Путина ночью атаковали ВСУ и понесли большие потери

18.6т
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Ночью в четверг, 9 апреля, российские оккупационные войска на Донбассе со станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреляли позиции Объединенных сил у Красногоровки и Новомихайловки, однако нарвались на мощный отпор.

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский защитник получил ранение. Об этом сообщается в утреннем сводке штаба ООС на странице в Facebook.

При этом предварительным данным разведки известно, что военнослужащие из состава Объединенных сил отправили на лечение минимум пять российских наемников, всех – с ранениями различной степени тяжести.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

В целом на протяжении 8 апреля противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые по Минском договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза открывал огонь по подразделениям Объединенных сил:

  • рядом с Павлополем – из минометов калибра 82 мм – 20 мин;

  • в районе села Гнутово – восемь мин этого же калибра;

  • неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • у Старогнатовки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к четырем обстрелам:

  • у Новоалександровки – 17 мин 120-го калибра;

  • вблизи Орехово – из миномета калибра 82 мм;

  • дважды неподалеку Зайцевого – со станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

"Украинские защитники, держа оборону, действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться нашими подразделениями с помощью имеющихся огневых средств", – говорится в сообщении.

По состоянию на утро 9 апреля потерь среди наших защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация же в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полночь 8 апреля российский оккупационные войска на Донбассе из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ВСУ возле села Павлополь – с направления оккупированного Набережного противник выпустил 20 мин.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины террористы "ДНР"
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Укроинскую разведку как британских учОных никто не видел, но все восхищаются той куйней которую метут эти чепушилы...
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a alexeyon
a alexeyon
у ольгинских тролей с на россии подгорает от ВСУ, не читай смешные комменты,что ниже..
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Майдан головного мозга
Майдан головного мозга
Почему в заголовке нет самого главного слова: ПОДЛО атаковали? И где про МОЩНЫЙ отпор? Мельчает "Обоз"...
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