Войска Путина накрыли огнем ВСУ на Донбассе: развязались бои

Ни один украинский воин не погиб и не был ранен в результате вражеских обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе 29 марта.

Хотя последние по за минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

В частности, противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Так, 11 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

по защитниках Павлополя противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, выпустив всего 10 мин.

для обстрелов неподалеку Водяного и Богдановки захватчики задействовали минометы калибра 82 мм, использовав всего 10 мин, а также гранатометы различных систем;

дважды враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил вблизи населенного пункта Березовое – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

по защитникам Старогнатовки противник совершил три обстрела с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Тарамчука враг применил автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы;

вблизи Авдеевки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Шахты Бутовка противник обстреливал наши позиции с ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе 29 марта mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции украинских защитников:

вблизи Луганского по позициям ОС противник выпустил семь выстрелов из миномета калибра 82 мм.

по защитникам Гладосово враг вел огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Однако украинские военнослужащие вовремя реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника.

В то же время отмечается, что с начала этих суток российские оккупационные войска вновь обстреляли наши позиции с запрещенного минского договоренностями вооружения. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного было зафиксировано использование вражеского миномета калибра 82 мм.

"Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава ОС не зафиксировано", – заверили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил в субботу, 28 марта, во время обстрелов террористов были ранены два украинских военнослужащих.

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