Война за Украину: в ВСУ сообщили ободряющие новости по Донбассу

На Донбассе во время боевых действий 18 октября, несмотря на обстрелы, потерь среди военнослужащих ООС нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. За минувшие сутки, несмотря на обстрелы, потерь среди военнослужащих ООС нет", – отмечают в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 11 обстрелов:

четыре раза у Водяного на Приазовье – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку от Новотроицкого – из автоматических гранатометов;

около Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку от Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

в районе Березового и Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

около Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 10 обстрелов:

дважды около Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды около Луганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

два раза вблизи Золотого-4 – из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1;

неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

около Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР":

трижды вблизи Золотого – из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

в районе Зайцево – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как российский писатель-фантаст Георгий Савицкий, который родом из Донецка, еще в 2009 году начал разжигать ненависть РФ к украинцам и предсказал войну на Донбассе.

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