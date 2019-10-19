Война за Украину: в ВСУ сообщили ободряющие новости по Донбассу

На Донбассе во время боевых действий 18 октября, несмотря на обстрелы, потерь среди военнослужащих ООС нет.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. За минувшие сутки, несмотря на обстрелы, потерь среди военнослужащих ООС нет", – отмечают в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 11 обстрелов:
четыре раза у Водяного на Приазовье – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку от Новотроицкого – из автоматических гранатометов;
около Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов;
дважды неподалеку от Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
в районе Березового и Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
около Павлополя – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 10 обстрелов:
дважды около Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды около Луганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
два раза вблизи Золотого-4 – из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
в районе Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1;
неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
около Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Все обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР":
трижды вблизи Золотого – из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
в районе Зайцево – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как российский писатель-фантаст Георгий Савицкий, который родом из Донецка, еще в 2009 году начал разжигать ненависть РФ к украинцам и предсказал войну на Донбассе.
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