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Война за независимость: в штабе ООС сообщили тревожные новости с Донбасса

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На Донбассе вооруженные формирования России и ее наемники 31 августа 20 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранение средней степени тяжести.

Как сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил, противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенного Минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

шесть раз неподалеку от Водяного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

дважды неподалеку от Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Лебединского – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку от Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды вблизи Зайцево - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

дважды возле Луганского - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку от Новолуганского – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, а также автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

вблизи Шумов – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Троицкого – из минометов калибра 120 мм и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Война за независимость: в штабе ООС сообщили тревожные новости с Донбасса

ua.news

С начала суток 1 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня:

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел украинских позиций вблизи Николаевки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 августа на Донбассе один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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70rus xxx
70rus xxx
Ох уж эти сепары,не дают воинам света розы под Донецком высаживать.
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