Война за независимость: в штабе ООС отчитались о новых кровавых боях

За текущие сутки 22 сентября террористы на Донбассе 10 раз проводили обстрел. В результате атак боевиков ранили одного украинского военного.

Об этом сказано в сводке пресс-центра Операции объединенных сил в Facebook.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Николаевки по направлению Докучаевска – из стрелкового оружия.

Также огонь вели около Новогнатовки, Водяного и вблизи Лебединского.

В районе ответственности ОТГ "Север" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил: вблизи Крымского по направлению Сентяновки и Южного по направлению "Шахты им.Гагарина" – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Железного и Новгородского по направлению "Шахты им.Гагарина" – минометов калибра 82 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки, 20-21 сентября, в зоне ООС террористы семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом, были ранены четыре военнослужащих ВСУ.

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