Война за "7-й километр": один из захватчиков рынка сдал сообщников

Фигурант многолетней судебной тяжбы за промтоварный одесский рынок "7-й километр" Леонид Ипатенко осужден и дал показания на сообщников.

Как сообщает издание "Таймер".

По информации издания, не утихают конфликты вокруг права собственности на одесский промрынок "7-й километр", начавшиеся после смерти в 2013 году основателя рынка Виктора Добрянского. На сей раз в фокусе внимания оказалась доля в 28,5% уставного капитала рынка, оформленная на фирму "Виктор-Д".

Отмечается, что после смерти Добрянского владельцем стала его дочь Ирина Чернат. Но в 2014 году собственники изменились.

"Сначала ими внезапно стали некие Леонид Ипатенко и Роман Максименко, которые позже переоформили предприятие на сына Ирины Чернат и внука основателя промрынка Виктора Добрянского — младшего. Вдова Виктора Добрянского — старшего Валентина Алексеевна заявляла, что внук основателя промрынка фактически похитил предприятие у своей матери", – сообщили журналисты.

А в 2017 году манипуляциями с правом собственности на "Виктор-Д" заинтересовались правоохранители. Подозреваемым по делу стал один из промежуточных владельцев фирмы Леонид Ипатенко.

"По мнению следствия, Добрянский-младший, а также Ипатенко и Максименко вступили в сговор с целью завладения предприятием, для чего осуществили подделку решения сборов учредителей о переуступке прав на него Ипатенко и Максименко, которые затем передали свои доли в уставном фонде фирмы "Виктор-Д", а значит, и 27% уставного фонда "7-го километра", главному выгодополучателю — Виктору Добрянскому — младшему", – сказано в статье.

Ипатенко не отрицал в суде свою вину. Он признался, получив в обмен на сотрудничество наказание в виде штрафа в 420 тысяч гривен. Статья, по которой он проходил, предусматривает наказание в 12 лети тюрьмы. Его показания, вероятно, лягут в основу производства в отношении Добрянского-младшего.

Ирина Чернат получит законные 28,5% рынка, если судебному разбирательству не помешают. Таким образом, она станет основным акционером "7-го километра".

В настоящее время структура прав собственности выглядит так: 15% принадлежат лично Чернат, 28,5% — фирме "Капитал финанс-М" партнера Добрянского-старшего Бориса Мельничука, 28% — кипрскому офшору Kiptep Ltd.

Как сообщал "Обозреватель", в 2015 году Валентина Добрянская рассказала, как произошел захват рынка.