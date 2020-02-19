Война на дорогах: названы самые опасные регионы Украины

В течение января этого года в Украине в ДТП погиб 271 человек. Это на 45 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего трагедий произошло в Киевской области – 23 смертельных случаев. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.

Второе место по смертности на дорогах заняла Днепропетровская область – 21 погибший.

Третье место антирейтинга делят Львовская и Ривненская область – по 20 погибших в ДТП.

За январь нынешнего года в Украине произошло более 11 тысяч аварий

Отметим, что меньше всего жертв – в Кировоградской области. За январь там в авариях погиб один человек.

Количество погибших по каждой области Департамент патрульной полиции

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине растет количество аварий. Всего в 2019 году в ДТП погибло 3 454 человека, что на 3,1% больше, чем в 2018-м.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!