Война на дорогах: названы самые опасные регионы Украины

В течение января этого года в Украине в ДТП погиб 271 человек. Это на 45 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Больше всего трагедий произошло в Киевской области – 23 смертельных случаев. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.
Второе место по смертности на дорогах заняла Днепропетровская область – 21 погибший.
Третье место антирейтинга делят Львовская и Ривненская область – по 20 погибших в ДТП.
За январь нынешнего года в Украине произошло более 11 тысяч аварий
Отметим, что меньше всего жертв – в Кировоградской области. За январь там в авариях погиб один человек.
Количество погибших по каждой области
Департамент патрульной полиции
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине растет количество аварий. Всего в 2019 году в ДТП погибло 3 454 человека, что на 3,1% больше, чем в 2018-м.
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