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13 октября • обновлено в 08:12
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Война за независимость Украины: в ВСУ сообщили о резком ухудшении

3.7т Читать материал на украинском

На Донбассе во время боевых действий 12 октября из-за минометных обстрелов со стороны боевиков двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения и боевые травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.

Война за независимость Украины: в ВСУ сообщили о резком ухудшении

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"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также с ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также в нарушение минских соглашений противник обстрелял населенный пункт Водяное из миномета калибра 120 мм", – сообщают военные.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 17 обстрелов:

  • шесть раз вблизи Водяного – из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Новогнатовки – из станковых противотанковых гранатометов и противотанкового ракетного комплекса;

  • дважды неподалеку Тарамчука – из станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Пищевика и Широкино – из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Марьинки, Богдановки и Славного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 6 обстрелов:

  • дважды вблизи Новолуганского – из миномета калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • два раза в районе Золотого – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • вблизи Майорского и Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Война за независимость Украины: в ВСУ сообщили о резком ухудшении

С начала текущих суток, 13 октября, боевики нарушили режим прекращения огня 2 раза. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил обстрелы:

  • неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

  • вблизи Южного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение этого периода в результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не было.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в ОС сообщили хорошие новости с Донбасса.

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Темы
Война на Донбассе АТО на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС боевики
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Понятно. Завтра значит опять напишут: "Хэрой получил ранения несовместимые с жизнью. Медики были бессильны Побратимы скорбят" Ну-ну..
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Одинадцатого числа была перестрелка между нациками и ВСУ , в итоге у нациков 4-200 У ВСУ 1-200 танкист,даже фамилия указана. Что чушкари опять потерь нет,это вам не сказки от Штефанида дырявого.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На какло сайтах пишут,совсем другое,один ВСУшный воин света сообщает о троих раненых ВСУшниках ,пишет что подорвали авто из птура.Что свиньи опять потерь нет,
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