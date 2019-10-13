Война за независимость Украины: в ВСУ сообщили о резком ухудшении

На Донбассе во время боевых действий 12 октября из-за минометных обстрелов со стороны боевиков двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения и боевые травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также с ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также в нарушение минских соглашений противник обстрелял населенный пункт Водяное из миномета калибра 120 мм", – сообщают военные.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 17 обстрелов:

шесть раз вблизи Водяного – из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новогнатовки – из станковых противотанковых гранатометов и противотанкового ракетного комплекса;

дважды неподалеку Тарамчука – из станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика и Широкино – из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки, Богдановки и Славного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 6 обстрелов:

дважды вблизи Новолуганского – из миномета калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

два раза в районе Золотого – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Майорского и Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 13 октября, боевики нарушили режим прекращения огня 2 раза. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил обстрелы:

неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

вблизи Южного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение этого периода в результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не было.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в ОС сообщили хорошие новости с Донбасса.

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