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28 декабря • обновлено в 08:35
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Война на Донбассе попала в топ-10 конфликтов мира

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Война на Донбассе попала в перечень 10 главных конфликтов мира, за которыми необходимо следить в 2020 году.

Об этом пишет американское издание Foreign Policy. Так, отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский придал новую энергию усилиям по прекращению шестилетнего конфликта.

В этом контексте упоминаются договоренности о разведении сил и средств, обмен пленными и согласование формулы Штайнмайера.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

ТСН

Кроме Украины, в список попали конфликты в Афганистане, Йемене, Эфиопии, Буркина-Фасо, Ливии, обострения в отношениях между США, Ираном, Израилем и странами Персидского залива, напряженность между США и КНДР, а также конфликты в Кашмире и Венесуэле.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2019 года боевые потери украинской армии в войне на Донбассе составили 97 погибших.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
И во всех конфликтах, явно видны руки США.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Обосс немного юлит! Не *кроме Украины в список попали..." , а КРОМЕ этих стран, в список попала Украина, т.к. она последняя в списке, после Кашмира и Венесуэлы. Да в общем , более и некого записать. Штаты обеспокоенны!
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