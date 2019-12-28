Война на Донбассе попала в топ-10 конфликтов мира

Война на Донбассе попала в перечень 10 главных конфликтов мира, за которыми необходимо следить в 2020 году.

Об этом пишет американское издание Foreign Policy. Так, отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский придал новую энергию усилиям по прекращению шестилетнего конфликта.

В этом контексте упоминаются договоренности о разведении сил и средств, обмен пленными и согласование формулы Штайнмайера.

Война на Донбассе ТСН

Кроме Украины, в список попали конфликты в Афганистане, Йемене, Эфиопии, Буркина-Фасо, Ливии, обострения в отношениях между США, Ираном, Израилем и странами Персидского залива, напряженность между США и КНДР, а также конфликты в Кашмире и Венесуэле.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2019 года боевые потери украинской армии в войне на Донбассе составили 97 погибших.

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