Война на Донбассе попала в топ-10 конфликтов мира

Война на Донбассе попала в перечень 10 главных конфликтов мира, за которыми необходимо следить в 2020 году.
Об этом пишет американское издание Foreign Policy. Так, отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский придал новую энергию усилиям по прекращению шестилетнего конфликта.
В этом контексте упоминаются договоренности о разведении сил и средств, обмен пленными и согласование формулы Штайнмайера.
Война на Донбассе
ТСН
Кроме Украины, в список попали конфликты в Афганистане, Йемене, Эфиопии, Буркина-Фасо, Ливии, обострения в отношениях между США, Ираном, Израилем и странами Персидского залива, напряженность между США и КНДР, а также конфликты в Кашмире и Венесуэле.
Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2019 года боевые потери украинской армии в войне на Донбассе составили 97 погибших.
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