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3 ноября • обновлено в 12:08
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"Люди хотят мира": в ООН ужаснули статистикой жертв войны на Донбассе

1.6т Читать материал на украинском

Война на Донбассе забрала жизни более 3,3 тысяч мирных граждан Украины, еще около 9 тысяч были ранены.

Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций на странице в Twitter. Пресс-служба также создала инфографику, демонстрирующую последствия вооруженного конфликта на востоке страны (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Убито более 3 330 мирных граждан. Ранено до 9 тысяч, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами. 3,5 млн нуждаются в помощи", – рассказали в ООН.

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Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

24 канал

В результате войны появилась "линия соприкосновения" на территории 427 км, которая перекрыла доступ населению к основным услугам.

"Превыше всего люди хотят мира", – подытожили в конце ролика представители ООН.

"Люди хотят мира": в ООН ужаснули статистикой жертв войны на Донбассе

Скрин видео

"Люди хотят мира": в ООН ужаснули статистикой жертв войны на Донбассе

Скрин видео

"Люди хотят мира": в ООН ужаснули статистикой жертв войны на Донбассе

Скрин видео

Напомним, ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве информировала, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе с апреля 2014 года до конца 2018-го погибли от 12 800 до 13 тысяч человек. Среди них 5 500 – поддерживаемые РФ вооруженные боевики.

Ранее OBOZREVATEL публиковал 10 историй и фото воинов-героев, погибших в октябре на Донбассе. Самому младшему было всего 22 года, самому старшему – 41.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ООН Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР видео
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семенов Александр
семенов Александр
А где же жили ,эти убитые мирные жители? Может во Львове или Тернополе или в Луцке , там где в конце 2013 года захватывали ОГА. здания МВД и СБУ, оружие на складах воинских частей, там где объявляли о неподчинении Киеву, там где губернаторов привязывали к столбам и избивали Ютам где объявляли о создании "народных рад". Нет !!!! Тернополь,Львов, Луцк и Черновцы, никто не обстреливал из пушек и не бомбил с воздуха. Расстреляли и разбомбили Донецк и Луганск. и другие города и села Донбасса за то что жители этих ,городов не захотели признавать узурпаторов,захвативших власть в Киеве .
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Люди хотят мира, а xoxлы не хотят!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Нет отвратительнее и страшнее страны на свете, чем Украина после 2014. Я даже не знаю, что страшнее - запад Украины, который пытается всю страну нагнуть под Галичину или остальная её часть, которой по большому счету все пофиг. Вoйнa ведь не у них во дворе, а где-то там. У ceпapoв.
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