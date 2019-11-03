"Люди хотят мира": в ООН ужаснули статистикой жертв войны на Донбассе

Война на Донбассе забрала жизни более 3,3 тысяч мирных граждан Украины, еще около 9 тысяч были ранены.

Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций на странице в Twitter. Пресс-служба также создала инфографику, демонстрирующую последствия вооруженного конфликта на востоке страны (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Убито более 3 330 мирных граждан. Ранено до 9 тысяч, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами. 3,5 млн нуждаются в помощи", – рассказали в ООН.

Иллюстрация. Война на Донбассе 24 канал

В результате войны появилась "линия соприкосновения" на территории 427 км, которая перекрыла доступ населению к основным услугам.

"Превыше всего люди хотят мира", – подытожили в конце ролика представители ООН.

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Украина: шестой год войны



🛑Убито более 3 330 мирных граждан

🛑Ранено до 9 000

🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам

🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами

🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) November 2, 2019

Напомним, ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве информировала, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе с апреля 2014 года до конца 2018-го погибли от 12 800 до 13 тысяч человек. Среди них 5 500 – поддерживаемые РФ вооруженные боевики.

Ранее OBOZREVATEL публиковал 10 историй и фото воинов-героев, погибших в октябре на Донбассе. Самому младшему было всего 22 года, самому старшему – 41.

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