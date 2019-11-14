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14 ноября • обновлено в 12:47
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"Умереть за "русский мир"? Устроим!" Воины ООС ярко ответили на подлость террористов

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Бойцы бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины рассказали о сложности боев с оккупантами в населенном пункте Зайцево на Донбассе. Вместе с тем, они заверили, что в силах дать достойный отпор террористам и имеют для этого все силы и средства.

В репортаже ICTV украинские защитники отметили, что воевать неподалеку гражданских кварталов труднее, чем в открытом поле, ведь враг может подобраться отовсюду. Так, недавно диверсионная разведгруппа из четырех наемников даже пыталась подползти с тыла (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Более того, чтобы запутать воинов ООС оккупанты атакуют их с передвижных огневых точек, которые обустраивают даже в гражданских зданиях. Но даже такие подлые уловки не позволяют им противостоять сопротивлению украинских защитников.

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"Свои обязанности воины выполняют достойно, работают профессионально. Подготовка позволяет, и боевиков они не допустят. Если они пойдут на прорыв, будут иметь желание погибнуть за "русский мир", то мы им такую ​​возможность дадим", – предупредил террористов воин НГУ с позывным "Арей".

Воин НГУ

Воин НГУ

Скриншот видео

На своей странице в Facebook он добавил, что при любой попытке провокации российские оккупанты получают равносильную "ответку" от украинских Героев.

"Обезьяны живут в гражданских зданиях, иногда совершают героические вылазки в ближайшие посадки, где получают прикурить от наших викингов. Немного донимают российские снайперы, но их популяция также стремительно падает", – с юмором отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Национальная гвардия
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Татарин Емеля
Татарин Емеля
Одни подло атакуют, другие ярко отвечают, какелов с обеих сторон все меньше и меньше....
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А эта мавпа с фото на вылазке или в своем гражданском загоне???
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
"Викинги"? Пхахахахахахах)))))) Х0хлоcвиньи ну вы жжете))) Ждем от обoсса очередную статью про "подлую атаку террoристoв" и бoрта с безнoгими х0хляцкими тушками))
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