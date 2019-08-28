"Резали пацанов кортиками": воин ВСУ рассказал о пытках под Иловайском

В сети появилось видео с жуткими откровениями защитника Украины о том, каким пыткам подвергались воины ВСУ со стороны террористов "ДНР" во время Иловайского котла.

Его опубликовали на странице "Громадське" в Facebook. Мужчина провел в плену у боевиков месяц (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы лежали на голой земле (в посадке. – Ред.) всю ночь. Пришел "Палыч", тоже "ДНРовский" какой-то х*р, построили нас, и он начал кортиком резать наших пацанов", – рассказывает Герой.

Иловайский котел "Антикор"

Страшными воспоминаниями о той трагедии поделилась и его супруга. Она рассказала, что о плене мужа узнала из новостей по телевизору. Когда он попал в руки к террористам, то позвонил ей, но женщина не смогла вовремя ответить на звонок.

"3 сентября мы это видео увидели, что Виталя попал в плен. Он позвонил мне 28 августа, я тогда пошла на собрание в школу. Думаю, ну, выйду и перезвоню, вроде бы ж ребенок идет в первый класс. Я вышла потом с собрания, звоню, а он уже в зоне", – рассказывает жена украинского защитника.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский военный Иван Журавлев, попавший в плен к террористам "ДНР" во время боев за Саур-Могилу, рассказал о пережитых пытках оккупантов и об их жестоких преступлениях.

Как только он попал в руки боевиков, они стащили с него бронежилет и каску, избили и сорвали крестик. Свои действия они объяснили циничными словами: "Вы не имеете права считать себя православными, вы – фашисты". Кроме того, мужчине присудили семь смертных приговоров.

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