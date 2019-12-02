"Фоточки для Гааги": воин ООС показал, чем Россия обстреливает Донбасс

В сети появились фото смертоносных боеприпасов, которыми российские оккупанты не прекращают обстреливать Донбасс. Более того, они прилетают даже в жилые дома мирного населения.

Доказательства российской агрессии на востоке Украины показал на своей странице в Facebook воин бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Харитон Старский.

"Вот это – русские "ПОМКи", прямо с нашей зоны ответственности. Противопехотные осколочные мины. Никогда в Украине не производились и не завозились. Прилетели от российских боевиков практически в пригородную зону, чудом не угробив местных жителей, которые там занимаются хозяйством. Вот так вот наш российский противник пытается "освободить" украинские города от украинцев", – написал защитник.

Старский отметил, что террористы подло устанавливают взрывные устройства в "зеленки", где местные жители выпасают скот. Однажды украинским Героям чудом удалось предотвратить трагедию, ведь мина была обнаружена всего в сотне шагов от бабушки, которая пришла в посадку с козой. По словам защитника Украины, оккупантам глубоко безразлично, в кого стрелять. Так, к примеру, в ноябре они накрыли огнем обычных рабочих, которые чинили кровлю.

"Поэтому сегодня единственная сила в стране, которая способна противостоять русским оккупантам, – это были и остаются украинские военные. Работаем на "два" фронта: помогаем гражданским и даем нормально прикурить дырявым алкашам – чтобы те не стреляли в украинцев. Пока мы здесь, можно не бояться – так говорят местные. Итак, братцы, работаем на победу, а фоточки прибережем для Гааги", – оптимистично подытожил Старский.

Российские мины, которыми Россия обстреливает Донбасс Facebook Харитона Старского

Оккупанты устанавливают растяжки возле мирного населения Facebook Харитона Старского

Российские мины, которыми Россия обстреливает Донбасс Facebook Харитона Старского

Российские мины, которыми Россия обстреливает Донбасс Facebook Харитона Старского

Российские мины, которыми Россия обстреливает Донбасс Facebook Харитона Старского

Российские мины, которыми Россия обстреливает Донбасс Facebook Харитона Старского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Старский опубликовал фото, которые доказывают использование Россией фосфорных снарядов во время бомбежек Донбасса. Использование таких боеприпасов запрещено во всем мире.

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