Военный ВСУ "заразился" коронавирусом: в Генштабе раскрыли правду

В Генштабе Украины опровергают информацию о выявлении больного коронавирусом Covid-19 действующего военнослужащего ВСУ.

Информацию в комментарии OBOZREVATEL сообщил спикер ГШ ВСУ Богдан Сеник, призывая СМИ публиковали информацию только из проверенных источников.

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"Это российские вброс, сотни сепарских каналов, под действием алкогольных напитков и боярышника, публикуют всякие фантазии... Информация о заражении коронавирусом майора с 30-й механизированной бригады не соответствует действительности", – заявил он.

ВСУ "Украинская правда"

В частности, на вопрос журналистов, были ли за последнюю неделю подозрения о заражении Covid-19 среди военнослужащих, спикер Генштаба ответил: "Таких данных нет".

Сеник также сообщил, что военнослужащие регулярно проходят обследования, а заступая на службу всем обязательно измеряют температуру.

Ранее Telegram канал "Сварщики" заявил о якобы первый случай заражения коронавирусом среди военнослужащих ВСУ, якобы был подтвержден Львовским военным клиническим госпиталем. Там также сообщили, что речь идет о майоре Ю. Супрунюке из 30-й механизированной бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL, офицер ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан опроверг фейки российских оккупантов о том, что во всех подразделениях Вооруженных сил Украины есть зараженные коронавирусом.

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