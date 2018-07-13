Воды до конца июля: в Крыму раскрыли настоящий масштаб катастрофы

Цены в аннексированном Крыму с приходом "русского мира" неадекватно выросли, а воды для обслуживания Судака и Феодосии хватит до конца июля.

Об этом рассказал крымский предприниматель Олег Зубков, напомнив о лжи местных "властей". Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Erich Hartmann. (Чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца)

"Ничего в Крыму строить сегодня нельзя и не дают. Кроме федерального распила и освоения тех денег на дороги, аэропорты. Я имею в виду аэропорт. Открыт аэропорт, цены на обслуживание самолетов поднялись вдвое. Билеты подорожали. Стоянка - 1000 рублей за 15 минут (около 421 грн. - Ред)", – рассказал Зубков.

Он также отметил, что после открытия Крымского моста все билеты на автобусы подорожали в два раза. Если раньше проезд стоил около 700 грн, то сейчас от 900 и выше. Кроме того, Зубков заявил, что "власти" Крыма врут по поводу многочисленных рейсов – 200 в день.

"Давайте поедем в аэропорт и посмотрим на сетки прилетающих рейсов. Ну будет 20-40 на весь день. Людей меньше к нам едет. Ялта пустая, Алушта тоже", – подчеркнул он.

Олег Зубков скриншот

По словам предпринимателя, ситуация с водой на полуострове также является катастрофической. Местные чиновники заявляют, что будут поставлять ресурс из Тайганского водохранилища в Северный Крым.

"Я выхожу на площадку и смотрю на ту лужу, которая там осталась. Грязная лужа. Товарищи в Северном Крыму! Если вас напоят этой водой, вы помрете от дизентерии. Плотина сухая, рассыхается. То, что осталась лужа там, лучше не пейте. Козленочком станете. Той воды, которая в соседнем Белогорском водохранилище, ее крайне мало. Но ее еле хватит, может быть, до конца июля для поддержания Судака, Феодосии и Керчи", – добавил Зубков.

Пользователи сети посмеялись в комментариях над заявлениями "властей" по поводу воды.

"Пускай мочу пьют (с) Г.Москаль", "Беда в том, что они и дальше Украину винят", "Скоро Крым станет помойкой "расейской", "Зря смеетесь. Предложение молиться - актуально для россиян, как никогда. Им уже ничего другое не поможет. В принципе, молитвы тоже не особо помогут - но на все воля Божья", "Молитесь ,чтобы подох Путлер. И все наладится", – написали пользователи.

"Печально то, что опять приходится страдать коренному народу, а на всех приезжих - заезжих оккупантов нас*ать, пусть сдохнут, твари", - написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что засуха в Крыму начала усиливаться, из-за чего начались проблемы на полуострове.