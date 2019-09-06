Сказал, что он каратель! Появились подробности изнасилования девушки водителем BlaBlaCar

В Черкасской области 51-летний водитель сервиса BlaBlaCar зверски изнасиловал 26-летнюю девушку. Попытавшись напоить свою жертву, мужчина подсыпал ей в кофе снотворное, а затем вывез в лес и насильно вступил с ней в половой акт.

Девушка тут же написала заявление в полицию, прошла медицинское обследование и принесла вещественные доказательства. Но по каким-то странным причинам правоохранители не спешили расследовать дело.

Подробнее — в материале OBOZREVATEL.

Забрал последние 500 гривен

Когда Оля рассказывает подробности того, что с ней произошло, ее голос дрожит, а сама она как сжатая пружина. "Мне было страшно, я думала только об одном, чтобы он меня не убил", — сквозь слезы говорит девушка.

Ольга возвращалась из Одессы 30 августа. Нашла на известном сайте попутчиков BlaBlaCar водителя, который ехал в Черкассы. 51-летний Александр Андриенко, по крайней мере так он представился, несколько раз менял время отправления.

На сайте было указано время — три часа дня. Однако, когда девушка связалась с водителем, он перенес выезд на 10 утра, потом на 12 часов. Садясь в машину, Оля как всегда сфотографировала номер авто и передала своему парню, на всякий случай.

Тот самый водитель Facebook Анастасии Липинской

Facebook Анастасии Липинской

"Когда мы уже выехали на трассу, ему позвонил мужчина, который тоже должен был ехать с нами. Он думал, что отправление в 3 часа. Водитель начал орать на него матом, обозвал "евреем обрезанным", заявил, что отвезет его только за 800 гривен. Меня это насторожило", — вспоминает Ольга.

Когда она стала уточнять цену поездки, то водитель заявил, что бесплатно никого не возит. "Я и не собиралась ехать бесплатно, но цена была 380 грн. Мужчина заявил, что сервис не позволяет выставлять цену выше 405 грн. Спросил, сколько есть. У меня были последние 500 грн. Он их у меня забрал, и я осталась без денег, даже без воды", — говорит девушка.

"Мессия" и чистильщик земли

Во время поездки завязался разговор. Мужчина начал говорить какие-то странные вещи. На вопрос чем занимается, подумав, заявил, что он "чистильщик земли". Сказал, что служил в Афганистане. А далее и вообще поведал, что ему приснился сон, после которого он понял, что он "мессия".

Садясь в машину, Оля сфотографировала авто водителя Facebook Анастасии Липинской

"Потом говорил, что он каратель, наказывает каких-то людей. Собирает казаков в последний бой, и что он высшая раса. Я подумала, что странный человек, но мало ли какие бывают, бежать из машины у меня мысли не было", — говорит девушка.

На заправке водитель купил Ольге кофе. Вкус напитка показался странным, горчил, но не как обычно. Но водитель заверил, что просто продавец намешал туда разных вкусовых добавок.

"Через полчаса меня начало клонить в сон, просто слипались глаза. Такого со мной никогда не было, я вообще в транспорте не сплю, даже поезда не люблю из-за этого, потому что не могу уснуть. А тут просто такая сонливость навалилась".

На заправке водитель купил лате девушке, после этого Олю стало клонить в сон Facebook Анастасии Липинской

Заманил в Моринцы и показывал кладбище

Чуть позже мужчина заявил, что ему нужно заехать в село Моринцы, забрать люльки (трубки) у какого-то известного гончара Кости. "Я возмутилась, что мне нужно ехать домой. Он успокоил, что это всего на 20 минут. Однако заехав в Моринцы, он стал показывать какие-то мельницы, кладбище. Говорил, что это его земля, все тут его, и всех он знает, никто и никогда его тут не сдаст", — рассказывает девушка.

Позже водитель попросил Олю выйти из машины и повел на экскурсию дубовую рощу, по пути рассказывая, что тут есть дуб Тараса Шевченко.

Въезд в Моринцы ukrainiantour

И тут уже водитель выпил бутылку пива, затем начал готовить костер. "Мне стало не по себе, говорю, вы же сказали на 20 минут, нам же ехать надо. Он в ответ заверил, что Костя задерживается на час-полтора и нужно подождать. А он хочет есть. Мне ничего не оставалось, как ждать. Вокруг никого не было, уже надвигался вечер, и в этом районе связь на телефоне пропала. Хотя мой парень, которому я всю дорогу сообщала, что происходит, все-таки дозвонился водителю.

Тот сказал, что ничего со мной не случится, говорил, вы еще на моей свадьбе погуляете. У меня немного отлегло от сердца, подумала, что накрутила себя, просто это очень странный человек", — вспоминает девушка.

Достал водку и выпил пару стаканов

А далее события начали развиваться еще более странно. Водитель достал бутылку водки и выпил пару стаканов. На возмущение девушки, что им же ехать, как же он будет пьяным за рулем, мужчина начал нести бред. Затем позвонил гончар Костя, который сказал, что заказ на трубки вовсе не готов. Водитель пытался напроситься к нему в гости, но тот категорически отказал.

Оля по пути старалась сообщать своему парню, где она находится Facebook Анастасии Липинской

"Водитель говорил, что он из Крыма, предлагал свозить туда. Потом заявил, что если я не буду с ним, то места мне на этой земле не будет. Говорил, что он жил в Приморске (РФ) и там у него была фотолаборатория, которая приносила по тысяче долларов в день. Я потом погуглила, действительно был такой фотограф Александр Андриенко в Приморске. Он это или нет — не знаю. И еще он очень беспокоился, чтобы не оставить за собой мусор, все нужно было убрать или сжечь", — продолжила девушка.

Когда попробовала сопротивляться, он схватил меня за волосы

А далее водитель решил вздремнуть. Тогда Оля попробовала уйти. Однако, пройдя по тропинке, поняла, что рискует заблудиться среди ночи в лесу. "Я шла по тропинке, а вокруг лес, никого и сплошная темнота. Пришлось почти на ощупь вернуться и разбудить этого водителя. А когда он проснулся тут же начал хватать меня за ноги", — со слезами говорит девушка.

Ей удалось вырваться. Они собрали вещи и поехали. "Уже в машине он начал очень настойчиво хватать меня за руки, требовать, чтобы я дала ему руку. Я отказалась, тогда он предложил пересесть на заднее сидение, чтобы я поспала. Я пересела от него подальше, но он и туда дотягивался своими руками.

Я развернулась к нему спиной и уткнулась в спинку сидения, пытаясь связаться со своим парнем. Минут через десять почувствовала, что машина съехала с дороги в лес. Тогда водитель остановился, распахнул заднюю дверь и потребовал, чтобы я раздевалась. Я чувствовала на спине что-то холодное, нож это был или нет, не знаю. Когда я попробовала сопротивляться, он схватил меня за волосы и стал тянуть. Я думала только о том, чтобы остаться живой. Вокруг было темно, и только черная вспаханная земля, видимо это было какое-то поле", — плачет Оля.

Село Моринцы возле которого произошло преступление 1ua.com.ua

В полиции не торопятся расследовать

Вернувшись в Черкассы, утром в субботу девушка отправилась в полицию. "Был выходной, там людей было мало. Они меня отправили на экспертизу. На СПИД кровь я пошла сдавать сама, никто в полиции направления не дал. Спросила, надо ли принести одежду. Мне сказали, зачем, сложи в пакет, мы скажем когда понадобится", — рассказывает Ольга.

Только в среду, на пятый день, по словам Ольги, ей удалось привезти одежду и написать заявление. Все это время следователь старался избегать с ней встреч, говорил, что занят на дежурстве. "Только после того как один из полицейских, капитан, увидел все это и наорал на них, почему они ничего не делают, следователь стал медленно записывать мой адрес, а телефон так и не взял. В первый же день я передала им все данные этого водителя, они его установили.

Но до сих пор даже не допросили. Говорят, мол, доказательств нет. Конечно, за неделю он все уничтожил. Они с ним созванивались и попросили его приехать для сдачи анализов, а он сказал им, чтобы они приезжали сами. Вот и все на этом", — говорит она.

В пресс-службе полиции Черкасской области уверяют, что пострадавшая обратилась в субботу, а были выходные, потом наступил понедельник, вещи были приняты во вторник. "Делу еще нет недели. Подготовлено ходатайство по проведению экспертизы. Ее проводят независимые органы, когда будут готовы результаты, тогда будут работать дальше. Место нахождения водителя установлено. Сейчас идут следственные действия", — ответили там. Правда, уточнить, допрошен ли подозреваемый не смогли.

Уже не первый раз пытается заманить в Моринцы

Ольга с подругой выяснили, что Александр живет в городе Золотоноша в частном доме. Когда историю об изнасиловании они выложили в соцсеть, потому что полиция не предпринимала никаких мер, то одна из пользователей написала, что недавно этот человек ее подвозил в Киев.

"Похожий человек 2 сентября подвозил меня в Киев. Тоже рассказывал, что посланник Божий, с Золотоноши, Крыма и Владивостока, плел всякую чушь, еле доехала", — написала женщина.

Также на связь вышла другая свидетельница. "Этот мужчина вез нас в Одессу с 23 на 24 августа. В машине была я со своим парнем и сестрой. Он постоянно приставал к моей сестре, пытался подговорить моего парня, чтобы мы куда-то заехали. И тоже предлагал заехать в эти Моринцы, погулять с палатками. По дороге он тоже пил водку и нес чушь про то, что он мессия, избранник Божий.

Говорил, что чистильщик и будет убивать тех, кто бросает окурки. Рассказывал про какие-то свои связи с полицией. Мы были очень напуганы, поддакивали ему. И он тоже заваривал нам какой-то чай, но мы отказались его пить, потому что это было опасно", —- рассказала Оля Вовк.

Ребята связались с родителями, и они уже стали сами звонить водителю и предупреждать, что они его сейчас найдут. Возможно, только это помогло ребятам доехать до Одессы.

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