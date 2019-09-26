Во Львове в драке забили военного: врачей обвинили в смертельной халатности

В связи со смертью 20-летнего курсанта Академии сухопутных войск Имени. Петра Сагайдачного Юрия Пьянило полиция помимо подозреваемого в избиении парня взялась также за врачей, которые допустили трагедию.

Об этом пишет Zaxid.net. Речь идет о медиках Червоноградской больницы, где военный провел несколько недель после драки в ночном клубе, которая стала роковой.

Так, в полиции сообщили, что открыто уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей врачами (ч. 1 ст. 140 УК).

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По мнению вдовы Пьянило Кристины, медики действовали неоперативно, спасая жизнь ее мужа, поскольку после ЧП он шесть часов пролежал на каталке в коридоре, ожидая медицинской помощи. Кроме того, врачи якобы не вызвали полицию.

Около 10 утра курсант пришел в себя и пошел весь окровавленный домой. Вернуться его заставила жена из-за сильной головной боли.

Далее парню ставили разные диагнозы от сотрясения мозга до черепно-мозговой травмы и отека мозга. При этом ему ставили капельницы, однако они не дали результата.

О том, что нужно срочно делать операцию медики сказали только через день. Врачей из военного госпиталя на вызывали, несмотря на то, что жена Пьянило сообщала, что он курсант.

Также вдова назвала имя подозреваемого, который избил ее мужа в ночном клубе. Это Богдан Лешко, личность которого установили после просмотра видео с камер наблюдения.

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