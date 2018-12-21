Во Львове устроили массовый протест под прокуратурой и полицией: появилось видео

Во Львове под стенами зданий областной прокуратуры и Национальной полиции 21 декабря устроили массовый пикет.

В частности, люди подожгли дымовые шашки и скандируют различные лозунги. Видео с акцией протеста опубликовали на странице издания "Варианты" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Протесты во Львове "Варианты"

Судя по ролику, большинство протестующих — молодые парни. Также в толпе видно человека в желтом жилете, который стал символом массовых акций протеста во Франции. Люди выражают недовольством качеством работы местных властей и силовых структур во Львове.

Протесты во Львове "Варианты"

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года на акции протеста против эксплуатации животных в цирке во Львове произошли массовые стычки между активистами и полицейскими.

В сентябре во Львове группа ультраправых активистов избила членов анархистской организации "Черный стяг", в результате несколько человек получили тяжелые травмы.

Позднее выяснилось, что пострадавшие были уличены в связях с Россией, действиях, направленных на свержение государственной власти в Украине, а также являются выходцами из временно оккупированных Крыма и Донбасса.