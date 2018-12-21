МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Во Львове устроили массовый протест под прокуратурой и полицией: появилось видео

1.9тЧитать материал на украинском

Во Львове под стенами зданий областной прокуратуры и Национальной полиции 21 декабря устроили массовый пикет.

В частности, люди подожгли дымовые шашки и скандируют различные лозунги. Видео с акцией протеста опубликовали на странице издания "Варианты" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Протесты во Львове

Протесты во Львове

"Варианты"

Судя по ролику, большинство протестующих — молодые парни. Также в толпе видно человека в желтом жилете, который стал символом массовых акций протеста во Франции. Люди выражают недовольством качеством работы местных властей и силовых структур во Львове.

Новости
"Начало конца!" В Киеве объявили бессрочный пикет посольства России
Протесты во Львове

Протесты во Львове

"Варианты"

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года на акции протеста против эксплуатации животных в цирке во Львове произошли массовые стычки между активистами и полицейскими.

В сентябре во Львове группа ультраправых активистов избила членов анархистской организации "Черный стяг", в результате несколько человек получили тяжелые травмы.

Позднее выяснилось, что пострадавшие были уличены в связях с Россией, действиях, направленных на свержение государственной власти в Украине, а также являются выходцами из временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Место
УкраинаЛьвов
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
6
2
Смешно
3
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Пигин Макс, а кацапня может только на коленях мычать перед сцарем...хотя, у слопатоедов сцарь-хароший, это бояре-плохие...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Ohremenko Andrey, Ну так вы же нерабы! Именно по этому вас имеют все кому не лень.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Явно титушки, проплаченные Кремлём.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
"Люди выражают недовольством качеством работы местных властей..." А где ж "самонеміч"? А где ж "наступний"?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги