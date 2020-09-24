Во Львове разоблачили серийного насильника малолетних девочек

Во Львове 46-летнему мужчине сообщили о подозрении в причастности минимум к 11 случаям изнасилования несовершеннолетних девочек.

Об этом в четверг, 24 сентября, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области. По данным правоохранителей, первые случаи изнасилования и растления девочек 11-14 лет относятся еще к 2005 году, когда житель Львова был руководителем неофициального молодежного лагеря.

"Следователи совместно с сотрудниками других подразделений полиции Львовщины проделали колоссальную работу. Были установлены жертвы злоумышленника, ныне – молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом.

Многие из них не хотели вспоминать эти события – и их можно понять. Однако правоохранители, благодаря кропотливой и слаженной работе, собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении 11 преступлений", – рассказал начальник областной полиции Василий Виконский.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч.4 ст.152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) и ч.1 ст.155 (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) УК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева возле Свято-Троицкого монастыря (Китаевская пустынь) мужчина напал на девушку и попытался изнасиловать. Причем перед этим они вместе пообедали в трапезной монастыря.