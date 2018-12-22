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Во Львове прогремело несколько взрывов на рождественской ярмарке: есть пострадавшие

16.1тЧитать материал на украинском

В центре Львова, на рождественской ярмарке, 22 декабря прогремели взрывы, в ходе которых травмировалось четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС Львовской области, ЧП произошло на проспекте Свободы, что рядом с оперным театром. Взрывы и возгорание произошло в домике ресторана "Реберня" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Начался пожар в торговом павильоне, огонь перекинулся на два соседних сооружения", — уточнили спасатели.

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По предварительным данным, причиной ЧП стал газовый баллон. У одного пострадавшего серьезные осколочные ранения, у второго — ожоги почти всего тела.

"Серьезные ожоги у парня и девушки, одного мужчины выбросило из домика... Как в фильме ужасов", — пояснил очевидец.

Пожар на ярмарке во Львове

Пожар на ярмарке во Львове

В полиции Львова уточнили, что за медицинской помощью после пожара обратилось три человека. Информация о четвертом пострадавшем и степени его ранений уточняется.

Взрыв во Львове

Взрыв во Львове

varta1.com.ua

Взрыв во Львове

Взрыв во Львове

Zaxid.net

Возгорание началось около 13:15, а потушить его удалось в 13:32. Посетители ярмарки утверждают, что в загоревшемся домике газовый баллон стоял прямо рядом с грилем, на котором готовили блюда.

Пожар на ярмарке во Львове

Пожар на ярмарке во Львове

После происшествия вся ярмарка временно прекратила свою работу.

Газовый баллон

Газовый баллон

ГосЧС

Во Львове прогремели взрывы на рождественской ярмарке: есть пострадавшие

Zaxid.net

Новость обновляется

Как писал OBOZREVATEL, в декабре на рождественской ярмарке в центре Страсбурга (Франция) неизвестный открыл огонь по прохожим. По официальным данным, убиты четыре человека.

После совершения зверского преступления, стрелку удалось сбежать и скрыться от правоохранителей. Его поиски продолжались несколько дней не только во Франции, но и в Германии.

Ликвидировать убийцу удалось спустя два дня розыска. Преступник укрывался на одном из складов в квартале Мэно в самом центре города.

Место
УкраинаЛьвов
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Пигин Макс
Пигин Макс
Руку уже нашли?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Poroshenko Petro, Не может быть! Украина не покупает российский газ! Украина покупает газ у Словакии, самого крупного добытчика природного газа.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Пигин Макс, Конечно, газ то Российский
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Какой баллон? Это ж мордорский улус не газифицирован, а Львов це Европа. Срочно проверить, какая скотина портит репутацию европейского города.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Прям как с Сомали….
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