Во Львове прогремело несколько взрывов на рождественской ярмарке: есть пострадавшие

В центре Львова, на рождественской ярмарке, 22 декабря прогремели взрывы, в ходе которых травмировалось четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС Львовской области, ЧП произошло на проспекте Свободы, что рядом с оперным театром. Взрывы и возгорание произошло в домике ресторана "Реберня" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Начался пожар в торговом павильоне, огонь перекинулся на два соседних сооружения", — уточнили спасатели.

По предварительным данным, причиной ЧП стал газовый баллон. У одного пострадавшего серьезные осколочные ранения, у второго — ожоги почти всего тела.

"Серьезные ожоги у парня и девушки, одного мужчины выбросило из домика... Как в фильме ужасов", — пояснил очевидец.

Пожар на ярмарке во Львове

В полиции Львова уточнили, что за медицинской помощью после пожара обратилось три человека. Информация о четвертом пострадавшем и степени его ранений уточняется.

Взрыв во Львове varta1.com.ua

Взрыв во Львове Zaxid.net

Возгорание началось около 13:15, а потушить его удалось в 13:32. Посетители ярмарки утверждают, что в загоревшемся домике газовый баллон стоял прямо рядом с грилем, на котором готовили блюда.

Пожар на ярмарке во Львове

После происшествия вся ярмарка временно прекратила свою работу.

Газовый баллон ГосЧС

Zaxid.net

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Как писал OBOZREVATEL, в декабре на рождественской ярмарке в центре Страсбурга (Франция) неизвестный открыл огонь по прохожим. По официальным данным, убиты четыре человека.

После совершения зверского преступления, стрелку удалось сбежать и скрыться от правоохранителей. Его поиски продолжались несколько дней не только во Франции, но и в Германии.

Ликвидировать убийцу удалось спустя два дня розыска. Преступник укрывался на одном из складов в квартале Мэно в самом центре города.