Взрыв на рождественской ярмарке во Львове попал на видео

Момент взрыва на рождественской ярмарке в центре Львова попал на видео.

Запись оказалась в распоряжении "Украинской правды". В результате ЧП, которое произошло в домике ресторана "Реберня" на проспекте Свободы, пострадали 5 человек.

По предварительным данным, причиной взрыва возле оперного театра стало детонации баллонов с газом. После происшествия вся ярмарка временно прекратила работу.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре на рождественской ярмарке в центре Страсбурга (Франция) неизвестный открыл огонь по прохожим. По официальным данным, были убиты четыре человека.