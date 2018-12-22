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Взрыв на рождественской ярмарке во Львове попал на видео

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Момент взрыва на рождественской ярмарке в центре Львова попал на видео.

Запись оказалась в распоряжении "Украинской правды". В результате ЧП, которое произошло в домике ресторана "Реберня" на проспекте Свободы, пострадали 5 человек.

По предварительным данным, причиной взрыва возле оперного театра стало детонации баллонов с газом. После происшествия вся ярмарка временно прекратила работу.

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Взрыв на рождественской ярмарке во Львове попал на видео
Взрыв на рождественской ярмарке во Львове попал на видео
Взрыв на рождественской ярмарке во Львове попал на видео

Как писал OBOZREVATEL, в декабре на рождественской ярмарке в центре Страсбурга (Франция) неизвестный открыл огонь по прохожим. По официальным данным, были убиты четыре человека.

Место
УкраинаЛьвов
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Лайшев Пётр
Лайшев Пётр
Взорвали за 3 дня до окончания военного положения. Совпадение? Не думаю.
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