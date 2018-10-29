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Во Львове на выступлении Вуйчича внезапно умер подросток

2.1тЧитать материал на украинском

На "Арене Львов" в воскресенье, 28 октября, внезапно умер 16-летний подросток. ЧП случилось во время выступления мотивационного тренера и христианского проповедника Ника Вуйчича.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на Нацполицию во Львовской области. Парню стало плохо около 20:00. Медики пытались его реанимировать, однако спасти ему жизнь не удалось.

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Сообщается, что признаков насильственной смерти обнаружено не было. Также появилась информация о том, что у подростка был порок сердца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре минувшего года Ник Вуйчич стал отцом двойни.

Персона
Ник Вуйчич
Место
УкраинаЛьвов
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