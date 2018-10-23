''Внезапно изменил маршрут'': в ''ДНР'' проговорились об убийцах Захарченко

Экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко, погибший 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар", изначально не планировал там оказаться.

Как сообщает один из подконтрольных оккупантам ресурсов со ссылкой на источники в "силовых структурах ДНР", заложенная в кафе "взрывчатка была дополнительно оборудовано мини-камерой, позволяющей на 100% идентифицировать цель".

"То есть теракт был спланирован по тому же принципу, что и предотвращенное покушение зимой 2017 года в кафе "Пушкин". Изначально глава ДНР не направлялся в кафе "Сепар" и решение о смене маршрута было принято спонтанно и уже в пути буквально за несколько минут до взрыва", - написано в сообщении.

Александр Захарченко

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ России начали "травлю" убитого Захарченко, распространяя новости о его преступной деятельности.