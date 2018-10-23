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''Внезапно изменил маршрут'': в ''ДНР'' проговорились об убийцах Захарченко

32.4тЧитать материал на украинском

Экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко, погибший 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар", изначально не планировал там оказаться.

Как сообщает один из подконтрольных оккупантам ресурсов со ссылкой на источники в "силовых структурах ДНР", заложенная в кафе "взрывчатка была дополнительно оборудовано мини-камерой, позволяющей на 100% идентифицировать цель".

"То есть теракт был спланирован по тому же принципу, что и предотвращенное покушение зимой 2017 года в кафе "Пушкин". Изначально глава ДНР не направлялся в кафе "Сепар" и решение о смене маршрута было принято спонтанно и уже в пути буквально за несколько минут до взрыва", - написано в сообщении.

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Александр Захарченко

Александр Захарченко

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ России начали "травлю" убитого Захарченко, распространяя новости о его преступной деятельности.

Персона
Александр Захарченко
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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Марченко Юра
Марченко Юра
Захар,спи спокойно , ,а эти обозовские жопники и каратели ссутся и срутся до сих пор после Дебальцево
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия страна террорист и окупант! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Марченко Юра
Марченко Юра
Кожедуб Руслан, Может возьмешь Донбасс ,без Крыма ,завтра с утра,решайся пидор
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