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ВМС США провели разведку возле Крыма: что известно

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Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над акваторией Черного моря у побережья оккупированного Крыма.

Как сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter, воздушное судно взлетело с авиабазы Сигонелла во вторник, 4 июня, в 16:45 и направилось в акваторию.

Спустя два часа самолет приступил к разведывательному полету вдоль побережья Краснодарского края и аннексированного полуострова. В 20:50 Boeing был замечен в 33 километрах от Севастополя, в 21:45 он направился обратно на авиабазу.

Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon

minval.az

ВМС США провели разведку возле Крыма: что известно
ВМС США провели разведку возле Крыма: что известно
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Кроме того, 4 июня с авиабазы Сигонелла вылетел стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который достиг черноморского побережья, пролетев через воздушное пространство Греции и Украины, он провел мониторинг линии разграничения на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Да в этот раз без пролета над Крымом. Обоз это недоработка. И нет сообщения об истерии в РФ по данному поводу.
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леня зе
леня зе
а чего не над Крымом.они(США)вроде союзники,могли бы и разрешение в Киеве выдать.ХА-ХА-ХА
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