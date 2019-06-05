ВМС США провели разведку возле Крыма: что известно

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над акваторией Черного моря у побережья оккупированного Крыма.

Как сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter, воздушное судно взлетело с авиабазы Сигонелла во вторник, 4 июня, в 16:45 и направилось в акваторию.

Спустя два часа самолет приступил к разведывательному полету вдоль побережья Краснодарского края и аннексированного полуострова. В 20:50 Boeing был замечен в 33 километрах от Севастополя, в 21:45 он направился обратно на авиабазу.

Boeing P-8A Poseidon minval.az

Кроме того, 4 июня с авиабазы Сигонелла вылетел стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который достиг черноморского побережья, пролетев через воздушное пространство Греции и Украины, он провел мониторинг линии разграничения на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" (USS Donald Cook DDG75) прибыл в Черное море.

В ответ силы Черноморского флота РФ приступили к слежению за американским эсминцем.

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