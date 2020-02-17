"Вливают в мозг отраву": оккупанты в Крыму попались на зомбировании детей

В оккупированном Россией Крыму провели детский праздник, посвященный российскому "Дню защитника отечества".
Об этом в Twitter сообщает пользователь RoksolanaToday&Крым25%, опубликовав соответствующее фото.
"Концерт приуроченном к празднованию "Дня защитника отечества" организованном ВВПОД ЮнАрмия г. Севастополя". Ни минуты без вливания в детский мозг российской отравы", – говорится в сообщении.
Военный праздник для детей в Крыму
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
На фото показаны дети, которых одели в военную форму. Также мальчикам вручили грамоты, посвященные "Дню защитника".
Военный праздник для детей в Крыму
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму оккупанты продолжили зомбировать детей, одев их на очередное мероприятие в форму Вооруженных сил России.
Ранее в сети появились очередные фотодоказательства зомбирования военной пропагандой детей во временно оккупированном Крыму.
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