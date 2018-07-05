Пока РФ перевооружается: почему Украина не может достроить единственный корвет

В ноябре 2017 года по СМИ разлетелась потрясающая новость: государство решило закончить строительство многострадального корвета "Владимир Великий", который заложили еще в 2011 году. Более того, власти объявили о планах построить еще три таких же корабля.

Тогда могло показаться, что на этот раз слова наконец-то не разминутся с делом: в 2018 году на строительство корабля запланировали выделить аж 1,4 миллиарда гривен. Однако несколько месяцев спустя командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко сообщил неприятную новость: обещанных денег нет.

"У нас есть постановление от 21 ноября о продолжении финансирования программы "корвет". На этот год, согласно этому постановлению, было выделено 1,361 млрд грн. Но констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Приходит письмо буквально две недели назад, что нет в государстве средств соответствующих", – сказал Воронченко.

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Многолетняя эпопея

История со строительством корвета "Владимир Великий" (кстати, его переименуют на "Винницу", чтобы избежать ассоциаций с сами знаете кем) тянется с незапамятных времен. С 2005-го по 2008-й года шла только разработка самого проекта, строительство начали в 2011-м, но так и не закончили до сих пор.

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Изначально планировалось, что до 2026 года Украина выпустит серию из 12 кораблей. Потом аппетиты решили поумерить и план сократился до четырех, но пока что проблемы есть даже со строительством одного.

С началом войны на проекте практически поставили крест, поскольку денег не хватало даже на самое необходимое. Но со временем самые острые проблемы удалось решить и руки наконец-то дошли и до ВМСУ.

За несколько лет Украине удалось наладить нарастить численность береговой охраны, что позволяет защищать побережье от диверсантов, бороться с контрабандой и создавать видимость контроля за ситуацией. Однако для отражения полномасштабной атаки с моря нам нужны мощные боевые корабли. Такой у нас пока всего один - фрегат "Гетьман Сагайдачный", которому недавно исполнилось уже 26 лет.

Поэтому решение строить корветы восприняли с энтузиазмом. В ноябре 2017-го Кабмин опубликовал пострановление, по которому срок действия программы продлили на семь лет, до 2028 года, а также увеличили объем финансирования с 16,21 млрд грн до 31,93 млрд грн. В частности, в 2018 году из госбюджета должны были перечислить 1,4 миллиарда гривень, а в 2019-м – почти 2,8 миллиарда.

Однако потом что-то пошло не так.

"Происходит что-то странное"

"В конце мая в Николаеве на общем собрании Ассоциации судостроителей Украины "Укрсудпром" командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко официально заявил о том, что, вопреки постановлению Кабмина №879 от 22.11.2017, изменявшему стоимость проекта "корвет" и сроки его реализации, в Госбюджете-2018 не выделены ранее обещанные 1,361 млрд грн на продолжение строительства головного корвета серии "Володимир Великий". Глава ВМС также заявил, что обратился к главе государства и народным депутатам с тем, чтобы во втором полугодии 2018 года изыскать средства на финансирование продолжения строительства. Однако по состоянию на дату подготовки запроса государственное финансирование по проекту не возобновлено.

Помимо упомянутого выше заявления командующего ВМС, никаких разъяснений по поводу причин, из-за которых постановление правительства №879 не выполняется, официально компании никто не предоставил. Тем не менее, мы продолжаем вести системный диалог с Министерством обороны, как заказчиком, относительно дальнейшей судьбы проекта", - сообщили OBOZREVATEL в компании "Смарт-Холдинг", чье судостроительное подразделение занимается постройкой корвета.

При этом наш источник в Минобороны говорит, что там и сами были удивлены таким поворотом событий.

"Происходит что-то странное. Вопрос о финансировании лежит в компетенции Минфина. В январе казалось, что все решено. Но сейчас возникает такое ощущение, что кто-то на верху внезапно решил спустить строительство корвета на тормозах. Почему? Сейчас пытаемся выяснить, - рассказал наш источник в Минобороны.

Теряем деньги и время

Во-первых, мы теряем огромные деньги. В строительстве корабля участвуют не только украинские компании, но и иностранные поставщики, которым глубоко плевать на наши проблемы и разборки. Что абсолютно логично.

"Прекращение финансирования повлекло срыв графика работ и невозможность получения от поставщиков – это всемирно известные компании – законтрактованных изделий для насыщения судна. Завод, не сумев оплатить в полном объеме проавансированную продукцию иностранных поставщиков, понес убытки в размере около 100 млн. грн. в виде штрафных санкций за нарушение сроков расчетов по валютным операциям.

Тем временем дальнейшее простаивание госпрограммы приводит к финансовым потерям украинского бюджета. В частности, есть угроза потери 74 млн грн авансов по договорам с иностранными компаниями - поставщиками оборудования и вооружения для кораблей. Неразрешенная ситуация с арестами ведет к дальнейшему удорожанию проекта. С момента начала строительства его стоимость превысила прогнозный показатель уже на 1,4 млрд грн", - рассказали в "Смарт-Холдинг".

Во-вторых, время. Пока другие государства (в первую очередь Россиия) доводят свои военные разработки до ума и уже берутся за новые, мы не можем закончить корабль, который задумали еще в 2008 году. Такими темпами "Владимир Великий" (или "Винница", как вам будет угодно) не спустят на воду даже в 2021 году.

Может быть это произойдет на год или два позже, но в таком случае Украина может получить морально устаревший корабль, который будет на голову слабее российских аналогов. Кстати, наши соседи планируют до 2025 году усились свои ВМС сразу шестью фрегатами. То есть укрепят свой и без того огромный перевес на море.

Есть и еще один момент. Как объяснили OBOZREVATEL военные эксперты, строительство корвета позволило бы украинским конструкторам выработать ряд универсальных решений, которые потом можно было бы применить в других, более мелких проектах. Теперь их будущее, а заодно и создание всего"москитного флота" находится под большим вопросом.

А вот вопрос, почему запланированные на строительство корвета деньги, так и не нашлись - остается открытым.

"Сейчас есть несколько вариантов, где найти деньги, и эти варианты, как меня заверили, прорабатываются. Итак, имеем надежду и обращаем внимание на то, что строительство корвета – это более 9 тысяч рабочих мест на предприятиях Николаева, Харькова, Черкасс, Днепра, Киева", — рассказал командующий ВМС Игорь Воронченко.