Владимир Путин обвинил 'свободовца' в покушении в Хмельницком. Видео

В Хмельницком стреляли в экс-заместителя главы управления ЖКХ горсовета и бывшего советника мэра города Владимира Путина.

По словам самого пострадавшего, стрелком был член ВО "Свобода" Александр Сиротин, передает НГП.

"Сегодня (3 сентября – Ред.) утром заехал на улицу Панаса Мирного, 14/1Б в Хмельницком, где случайно встретил машину Александра Сиротино. Он приостановился, открыл окно в машине и начал со мной ссориться. Затем достал пистолет, выстрелив в мою сторону. Я успел прикрыться рукой, но пуля пролетела над лобовым стеклом моей машины", – рассказал бывший чиновник.

Путин добавил, что после выстрела Сиротино скрылся с места происшествия. Прибывшая на место ЧП полиция установила, что выстрел был произведен со спецсредства для отстрела резиновых пуль.

Владимир Путин

"Лично знаком с Сиротиным несколько лет, но у нас сейчас неприязненные отношения. Последние три года я с ним не общался", – сообщил Путин.

Начальник городского отдела полиции Василий Птащук сообщил, что по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст 296 УК ( "Хулиганство"). Санкция этой статьи предусматривает тюремный срок – от трех до семи лет.

Отмечается, что обоих участников конфликта доставили в отделение полиции для предоставления всех объяснений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницкой области восьмилетний мальчик выстрелил сестре в глаз.

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