Вчера в столице Беларуси трехсторонняя контактная группа по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе очередной раз провела встречу и обсудила три важные темы: обмен пленными, введение режима тишины и ремонт моста в Станице Луганской. По всем вопросам были достигнуты определенные договоренности.

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик рассказал, в чем заключаются достигнутые 17 июля в Минске договоренности о прекращении огня на Донбассе.

Что касается введения перемирия, стороны приняли Заявление, что очередной режим прекращения огня начнется с 00:01 21 июля 2019 года. В день, когда в Украине пройдут выборы в Верховную Раду, начнется так называемое "выборное" перемирие и оно, как заявил Сайдик, будет "бессрочным".

Это далеко не первое заявление о перемирии на Донбассе, ранее были перемирия "хлебные", "школьные", "рождественские" и многие другие, которые некоторое время действовали, но потом неизменно нарушались. На этот раз стороны говорят, что разработали механизмы реализации перемирия и контроля за его соблюдением.

В том, что это перемирие продержится долго, есть определенные сомнения.

Они основываются на том, что стороны, представляющие российских боевиков так называемых "днр-лнр", не являются самостоятельными фигурами процесса (как они пытаются выглядеть), а являются подконтрольны "марионетками" Кремля.

То есть, если в украинских выборах будет происходить такое, что очень не устроит москву, то высока вероятность, что могут произойти и провокации, и прекращение перемирия.

Не секрет, что россия пытается взять под контроль украинское государство путем продвижения "пятой колонны" в общество и власть. Один из методов – пророссийские политические силы планируют на предстоящих выборах получить значительное представительство в парламенте.

Предвыборные прогнозы, которые обнародуют различные социологические службы, сейчас россию в той или иной степени устраивают и именно поэтому она идет на определенные договоренности в Минских переговорах. Если бы что-то не устраивало Кремль, "марионетки" заблокировали бы весь процесс – это однозначно, потому что случалось уже не раз.

Но пока что договоренности достигнуты, то есть во время самих выборов будет тишина. И этот факт тоже должен "сыграть на руку" Москве и тем политическим силам, которые она поддерживает (хотя на самом деле это лицемерная манипулятивная технология).

Результаты, которые планируют получить на парламентских выборах пророссийские политические силы, повторюсь, москву устраивают.

Согласившись на "тишину" во время волеизъявления в Украине, она хочет, чтобы эти результаты были легализованы, поэтому и не принимает никаких мер, чтобы сорвать избирательные процессы.

С согласия россии "марионетки" поддержали даже некоторые контролирующие мероприятия. В частности, решение о перемирии публично объявят представители высшего командования сторон, также будут использоваться механизмы контроля за соблюдением перемирия и дисциплинарные меры в случае его нарушения (!!!)

Кроме того, на этот раз стороны договорились об отказе от наступательных и разведывательно-диверсионных действий, отказ от любого вида огня, включая снайперский, от размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах, и в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, в частности школах, детских садах, больницах и т.д.

Посол ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что это очень важные аспекты достигнутых договоренностей: "По данным Специальной мониторинговой группы ОБСЕ, в последнее время наблюдается рост нарушений режима тишины и числа жертв среди гражданского населения".

Кроме этого в Минске участники переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о ремонте моста в Станице Луганской. Его ежедневно пересекают около 13 000 человек.

Согласно договоренности, через 10 дней стороны представят свои проекты ремонта сооружения в Станице Луганской и одновременно начнут ремонтные работы. Украинская сторона восстановит разрушенный пролет моста, а представители группировки так называемой "лнр" – покрытия и ограждения. Перед началом ремонта синхронно должен начаться демонтаж фортификационных сооружений на мосту.

Стороны договорились не использовать этот мост в военных целях, для диверсионной и политической деятельности, а исключительно в гражданских нуждах.

Стороны также продолжили дискуссии по обмену пленными. Подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 особ, которых запрашивает противоположная сторона. В течение ближайших недель должна пройти подготовка к обмену.

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