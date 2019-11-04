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4 ноября • обновлено в 12:30
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"Это издевательство!" Волонтер рассказала о визите депутата РФ в Золотое

1.6т Читать материал на украинском

Визит депутата нелегитимной Госдумы РФ Алексея Журавлева в Золотое Луганской области после разведения войск ВСУ и т.н. "ЛНР", многие украинцы расценили как издевательство.

"Алексей Журавлев, вероятно, приехал продемонстрировать свою "силу мысли". С моей точки зрения, исходя из его заявлений, это очень некорректное поведение. Оно выглядит как издевательство", – заявила в эфире ObozTV волонтер, народный герой Украины Алена Шевцова.

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Шевцова рассказала, что украинские бойцы на фронте и так находятся в подавленном состоянии.

"Сейчас у военных неоднозначные настроения. В связи с последними событиями (разведением войск. – Ред.) психологическое состояние военных немного подавленное. Тем более, когда после этого приезжает депутат вражеского государства и озвучивает такие вещи, что Донецкая и Луганская область никогда не вернутся под контроль Украины… Простите, что? Это правда?" – возмутилась волонтер.

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По ее мнению, власти Украины должны контролировать, кто приезжает на территорию государства, и не допускать подобных провокационных визитов.

На уточняющий вопрос, почему на визит Журавлева никак не отреагировало ОБСЕ, Шевцова ответила:

"Я часто бываю на востоке и общаюсь как с местным населением, так и военными. Доверия у людей к этой организации, мягко говоря, нет. Насколько ОБСЕ объективно поможет провести процесс разведения войск – у меня очень большие сомнения. Поэтому вот такой результат работы ОБСЕ мы видим".

Журавлев в Золотом

Журавлев в Золотом

YouTube/News Front (скриншот с видео)

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Госдумы России Алексей Журавлев побывал сначала в Станице Луганской, а затем в Золотом. Во время визита он заявил, что Украина никогда не вернет Донецк и Луганск. Инцидент разозлил украинцев: в соцсетях приезд Журавлева назвали "настоящей оккупацией" и призвали СБУ незамедлительно отреагировать.

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Темы
Отвод войск на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Въезд россиян в Украину Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Алена Шевцова
Место
Украина
Теги
Государственная Дума России Донбасс
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Обтекайте)))
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