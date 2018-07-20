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"Вирус прошелся!" Появились свежие фото пустующего Донецка

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По оккупированному Донецку как-будто прошелся неизвестный вирус.

Об этом рассказал блогер "Фашик Донецкий" в своем блоге на OBOZREVATEL. "Вообще, если кто приедет в Донецк, то по началу немного пугается - город пустой. Пустые улицы, пустые от покупателей магазины, пустые парки, пустые детские площадки. У многих складывается ощущение, что по городу нехило так прошелся неизвестный вирус", - подчеркнул он.

Блогер акцентирует внимание на том, что даже здоровые люди в Донецке со временем начали испытывать серьезные проблемы.

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"В городе много абсолютно здоровых людей подхватывают рак неизвестно откуда, у цивильных непонятно как появляется сахарный диабет, за болезни сердца вообще молчу,то отдельная тема. Плохое питание непонятными продуктами кто знает какого качества, лечение типа лекарствами из РФ, хроническое недосыпание и абсолютная неуверенность в сегодняшнем дне, делают свое дело", - написал он.

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При этом показаны свежие фото из оккупированного города.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист и фотограф Сергей Лойко показал новое фото из Донецкого аэропорта, которое ранее нигде не публиковалось.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
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