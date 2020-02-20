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20 февраля • обновлено в 20:28
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"Виноват пассажир!" "Укрзалізниця" объяснила падение полки на пенсионерку: ее подловили на несоответствии

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Пассажир, который ехал в поезде Киев – Бердянск, неправильно закрепил верхнюю полку и поэтому упал на женщину, которая сидела внизу.

Об этом заявили на странице "Укрзалізниці" в Facebook. Там уверяют, что все полки вагона поезда находились в исправном состоянии. По результатам визуального обследования никаких повреждений полки и кронштейнов, на которых она держится, обнаружено не было.

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Полка, с которой упал мужчина

Полка, с которой упал мужчина

facebook.com/Ukrzaliznytsia

Полка, с которой упал мужчина

Полка, с которой упал мужчина

facebook.com/Ukrzaliznytsia

При этом в предприятии заявили, что "перед посадкой пассажиров проводники разложили и закрепили полки, в том числе специальными ремнями для дополнительной фиксации". Несоответствие фактов подметили украинцы в комментариях к публикации.

"Интересный факт: вы пишете, что "проводники разложили и закрепили полки", и в то же время "пассажир неправильно закрепил полку"", – написал пользователь.

"Укрзалізниця" объяснила падение полки на пенсионерку

В "Укрзалізниці" оправдались, что есть предположение, что мужчина приподнял полку, чтобы снять ремни, а потом не закрепил ее. Для выяснения причин там начали служебное расследование.

В предприятии отметили, что для пострадавшей вызвали скорую на ближайшую станцию, однако она отказалась от госпитализации. Женщине выдали акт о несчастном случае. С ним она сможет получить страховую выплату.

"Укрзалізниця" объяснила падение полки на пенсионерку
"Укрзалізниця" объяснила падение полки на пенсионерку
"Укрзалізниця" объяснила падение полки на пенсионерку
"Укрзалізниця" объяснила падение полки на пенсионерку
"Укрзалізниця" объяснила падение полки на пенсионерку
"Укрзалізниця" объяснила падение полки на пенсионерку
"Укрзалізниця" объяснила падение полки на пенсионерку
"Укрзалізниця" объяснила падение полки на пенсионерку

Как писал OBOZREVATEL ранее, в поезде Киев – Бердянск на женщину упала верхняя полка с 80-килограммовым пассажиром. В результате 60-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы позвоночника и попала в больницу.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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