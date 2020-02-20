"Укрзалізниця" объяснила падение полки на пенсионерку

Пассажир, который ехал в поезде Киев – Бердянск, неправильно закрепил верхнюю полку и поэтому упал на женщину, которая сидела внизу.

Об этом заявили на странице "Укрзалізниці" в Facebook. Там уверяют, что все полки вагона поезда находились в исправном состоянии. По результатам визуального обследования никаких повреждений полки и кронштейнов, на которых она держится, обнаружено не было.

Полка, с которой упал мужчина facebook.com/Ukrzaliznytsia

Полка, с которой упал мужчина facebook.com/Ukrzaliznytsia

При этом в предприятии заявили, что "перед посадкой пассажиров проводники разложили и закрепили полки, в том числе специальными ремнями для дополнительной фиксации". Несоответствие фактов подметили украинцы в комментариях к публикации.

"Интересный факт: вы пишете, что "проводники разложили и закрепили полки", и в то же время "пассажир неправильно закрепил полку"", – написал пользователь.

В "Укрзалізниці" оправдались, что есть предположение, что мужчина приподнял полку, чтобы снять ремни, а потом не закрепил ее. Для выяснения причин там начали служебное расследование.

В предприятии отметили, что для пострадавшей вызвали скорую на ближайшую станцию, однако она отказалась от госпитализации. Женщине выдали акт о несчастном случае. С ним она сможет получить страховую выплату.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в поезде Киев – Бердянск на женщину упала верхняя полка с 80-килограммовым пассажиром. В результате 60-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы позвоночника и попала в больницу.

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