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Видеофиксация на дорогах Украины: в МВД анонсировали прорыв

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Видеофиксация нарушений правил дорожного движения может полноценно заработать на основных автомагистралях Украины уже в 2019 году.

Такой прогноз обнародовал в эфире ObozTV советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. По его словам, тестовое использование радаров TruCAM в Киеве уже дало уникальные результаты.

"Что касается TruCAM – они заработали и дают результат... Для примера скажу, что только на тех камерах, которые работали в Киеве в тестовом режиме на двух перекрестках, за месяц зафиксировано более 80 тыс. различных правонарушений", – рассказал Шкиряк.

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"Мы надеемся и я верю, что система введения видеофиксации правонарушений заработает более серьезно в 2019 году. Во всяком случае для этого есть хороший фундамент. Несмотря на те трагедии и ЧП, которые происходят, мы констатируем снижение количества ДТП и смертности", – отметил он.

Советник главы МВД считает, что видеофиксацию нарушений нужно внедрять как минимум в крупных городах и на главных автострадах.

При этом Шкиряк подчеркнул, что параллельно с видеофиксацией необходимо запустить систему неотвратимости наказания для правонарушителей.

"Постоянно возникают проблемы – с судами и так далее. Как только мы максимально оптимизируем систему видеофиксации и систему неотвратимости наказания, обязательной уплаты штрафа, который будет расти все больше и больше, если сумма не уплачена в соответствующие сроки, тогда, думаю, дисциплина на дорогах значительно улучшится", – добавил советник министра.

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Видеофиксация на дорогах Украины: в МВД анонсировали прорыв

hromadske.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году украинских водителей ожидают серьезные изменения на дорогах. Помимо введения видеофиксации приборами TruCam, должны заработать коммунальные инспекторы, которые будут выписывать штрафы за парковку, а патрульные смогут эвакуировать автомобиль.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПДДВойна на дорогахДороги в Украине
Персона
Зорян Шкиряк
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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