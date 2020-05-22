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22 мая • обновлено в 11:55
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Видео работы снайпера ВСУ по террористам "ДНР" попало в сеть

10.3т
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В сети появилось видео ликвидации российского террориста "ДНР" на Донбассе снайпером Вооруженных сил Украины.

Кадрами поделился на своей странице в Facebook офицер ВСУ Сергей Нещадим, уточнив, что они были сняты на подступах к временно оккупированному Донецку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Окрестности оккупированного Донецка. 850 метров. Очередной российский оккупант вышел приобрести билет на Кобзона. Верьте в наших воинов!" – написал защитник.

Снайпер ВСУ

Снайпер ВСУ

"Свободное радио"

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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