Видео работы снайпера ВСУ по террористам "ДНР" попало в сеть

В сети появилось видео ликвидации российского террориста "ДНР" на Донбассе снайпером Вооруженных сил Украины.
Кадрами поделился на своей странице в Facebook офицер ВСУ Сергей Нещадим, уточнив, что они были сняты на подступах к временно оккупированному Донецку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Окрестности оккупированного Донецка. 850 метров. Очередной российский оккупант вышел приобрести билет на Кобзона. Верьте в наших воинов!" – написал защитник.
Снайпер ВСУ
"Свободное радио"
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети обнародовали кадры мощного удара Вооруженных сил Украины по российским наемникам на Донбассе.
Также недавно украинские военнослужащие уничтожили грузовой автомобиль "Урал", который подвозил боеприпасы на позиции оккупантов.
А 5 мая защитники уничтожили огневую точку террористов на Донбассе, с которой оккупанты постоянно вели обстрелы по позициям защитников.
Кроме того, воины показали уничтожение позиции террористов, в результате которого удалось ликвидировать одного стрелка и уничтожить вражеский ПТРК.
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