Видео работы снайпера ВСУ по террористам "ДНР" попало в сеть

В сети появилось видео ликвидации российского террориста "ДНР" на Донбассе снайпером Вооруженных сил Украины.

Кадрами поделился на своей странице в Facebook офицер ВСУ Сергей Нещадим, уточнив, что они были сняты на подступах к временно оккупированному Донецку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Окрестности оккупированного Донецка. 850 метров. Очередной российский оккупант вышел приобрести билет на Кобзона. Верьте в наших воинов!" – написал защитник.

Снайпер ВСУ "Свободное радио"

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