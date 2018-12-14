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''Везут к президенту!'' В УПЦ МП заявили о ''захвате'' своего митрополита

5.5тЧитать материал на украинском

Правоохранители доставляют в Киев митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (в миру – Иван Бевцик) Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом заявил руководитель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов на своей странице в Facebook, отметив, что владыку забрали из дома, где он гостил в Черновицкой области.

"Помните, я говорил, что епископов УПЦ будут на Собор с "охраной" доставлять? Так вот, сегодня (14 декабря. - Ред.) митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцика) в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев… Официальная версия - на разговор с президентом!" - написал он.

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Агапит (Бевцик) ​​

Агапит (Бевцик) ​​

Real-vin

В свою очередь, в управлении СБУ Винницкой области эту информацию отрицают, передает "Украинская правда".

"Сотрудники Винницкого управления СБУ не выезжали в Черновицкую область и тем более никого не задерживали", - сказала пресс-офицер СБУ области Ирина Алексеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Житомирской области прошли обыски в соборах и домах священников УПЦ МП в рамках дела о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.

Также 30 ноября сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла.

Место
Украина
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Из серии сказки соловьева.
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Агапит-это инопланетянин из кинофильма "Москва-Кассиопея"!На фото-Карл Маркс,почему то в рясе...
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Так ось, сьогодні за інформацією пуйлотасс
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