''Везут к президенту!'' В УПЦ МП заявили о ''захвате'' своего митрополита

Правоохранители доставляют в Киев митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (в миру – Иван Бевцик) Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом заявил руководитель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов на своей странице в Facebook, отметив, что владыку забрали из дома, где он гостил в Черновицкой области.

"Помните, я говорил, что епископов УПЦ будут на Собор с "охраной" доставлять? Так вот, сегодня (14 декабря. - Ред.) митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцика) в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев… Официальная версия - на разговор с президентом!" - написал он.

Агапит (Бевцик) ​​ Real-vin

В свою очередь, в управлении СБУ Винницкой области эту информацию отрицают, передает "Украинская правда".

"Сотрудники Винницкого управления СБУ не выезжали в Черновицкую область и тем более никого не задерживали", - сказала пресс-офицер СБУ области Ирина Алексеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Житомирской области прошли обыски в соборах и домах священников УПЦ МП в рамках дела о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.

Также 30 ноября сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла.