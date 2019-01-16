"Везут к границе "ДНР": из России выперли скандальную львовскую журналистку

Скандальную львовскую пророссийскую журналистку Елену Бойко, о пропаже которой в РФ сообщали 11 декабря, посадили в поезд для выдворения в Украину.

Как сообщил в Facebook главред PolitRussia Руслан Осташко, "всё обставлено так, что она сама согласилась на это выдворение".

"Обещают отправить её в Донецк, но везут на поезде в Харьков. Обещают высадить в Белгороде и везти в сторону границы с "ДНР". Пытаемся что-то сделать", - написал он.

Елена Бойко

Как сообщал OBOZREVATEL, Бойко неоднократно высказывала пророссийскую позицию в Украине. Так,в эфире росТВ она назвала Украину "злокачественной опухолью".

В августе 2018 года она неадекватно отреагировала на намерение разорвать договор о дружбе с Россией.

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