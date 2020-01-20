"Везде враги": Фельгенгауэр пояснил, почему Иран не отдает Украине самописцы МАУ

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил, что, независимо от того, получит Украина самописцы сбитого в Тегеране самолета МАУ или нет, причина катастрофы абсолютно ясна.

По его мнению, Иран может не выдавать Украине "черные ящики" Boeing 737, поскольку "такие режимы никому не доверяют и считают, что везде враги". Об этом он сказал в комментарии OBOZREVATEL.

"С такими режимами, как иранский, вообще никогда толком нельзя понять, что они делают и почему", – добавил эксперт.

Самолет МАУ

В то же время он подчеркнул, что "сами по себе самописцы не безумно важны. Два самописца – один речевой, который фиксировал то, что говорили в кабине пилотов, и один параметрический – в данном случае не очень нужны".

"Самописцы нужны, чтобы установить, что произошло, почему самолет погиб. Но в данном случае что расследовать? И так все ясно, он был сбит", – сказал Фельгенгауэр.

В этом контексте эксперт заметил, что "даже теоретически нельзя предположить, что самолет сбили американцы или марсиане – их там просто не было. Самолет, пилотов, скорее всего, не в чем винить".

Как писал OBOZREVATEL:

11 января глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар завил, что "черные ящики" самолета Boeing 737 будут переданы Франции.

15 января Офис Генерального прокурора Украины обратился с запросом в компетентные органы Тегерана о выдаче черного ящика самолета МАУ. Запрос был проигнорирован.

17 января Офис Генпрокурора направил в Иран повторный запрос.

19 января в Иране заявили, что намерены своими силами расшифровывать самописцы самолета МАУ.

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