"Абсурд!" Ветеран АТО разгромил идею совместных патрулей на Донбассе

Ветеран АТО Глеб Бабич предупредил, что совместное патрулирование границы с Россией на Донбассе силами ВСУ и т.н. "Л/ДНР" может спровоцировать новый конфликт.

"В вооруженных силах (Украины. – Ред.) к этому относятся только как к абсурду", – заявил Бабич в эфире ObozTV, комментируя предложение президента Владимира Зеленского создать совместные патрули с участием украинских военных, "представителей временно оккупированных территорий" и сотрудников ОБСЕ.

"Условно, это патрулирование защитников Украины совместно с преступниками! Если такое произойдет, то значит, мы ставим их на одну доску, проводим параллель и априори их амнистируем. А сравнивать этих людей и смотреть на них как на партнеров по патрулированию – вообще невозможно! Это предательство тех, кто почти 6 лет отстаивал нашу страну", – подчеркнул Бабич.

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По его мнению, если такой приказ все-таки поступит, то армия его выполнит.

"Армия приказы выполняет всегда. Но резонанс, внутреннее противодействие и демотивация армии будут огромными. Не думаю, что в здравом уме на это можно пойти. А если на это пойдут – я не берусь прогнозировать, чем это может закончиться", – предостерег он.

"Это путь к конфликту. Это провокация конфликта", – констатировал ветеран АТО.

По словам Бабича, украинские военные считают идею Зеленского "абсурдной" facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает идею патрулирования границы с Россией на Донбассе совместно с представителями террористических "ЛНР" и "ДНР", а также ОБСЕ.

По словам Зеленского, такие совместные патрули помогут обеспечить безопасность во время подготовки к проведению местных выборов на Донбассе. Ранее он не исключал, что они могут состояться уже осенью 2020 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намекнул, что Владимир Путин и Владимир Зеленский обсуждали компромисс по совместному патрулированию границы Украиной и "Л/ДНР". Однако он отказался раскрывать детали их последнего телефонного разговора.

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