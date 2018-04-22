"Вернитесь!" В "ЛНР" возник переполох из-за "привета" из Украины

Террористы так называемой "ЛНР" заявили, что якобы сбили украинский беспилотник, который нес в себе агитационные листовки.

Об этом заявил представитель так "называемой народной милиции ЛНР" Андрей Марочко.

В самих листовках содержится призыв к местным жителям вернуться на родину.

"Жители непризнанных республик, одумайтесь и вернитесь на родину! Украина — это ваша единственная надежда!", - говорится в показанной листовке.

При этом не было предоставлено никаких доказательств, что аппарат действительно принадлежал украинской армии.

Как сообщал "Обозреватель", на оккупированной территории Луганской области в результате взрыва неизвестного устройства погиб местный житель.