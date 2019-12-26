Вербовал наемников на Донбасс: в России задержали педофила. Фото

В Москве (Россия) задержали педофила Игоря Толстошеина, который, по данным следствия, трое суток насиловал 12-летнюю девочку. И, как оказалось, он занимался вербовкой наемников для участия в войне на Донбассе.

Россиянин был внесен в базу "Миротворца" еще в 2015 году. Об этом сообщается на странице сайта в Facebook.

"В "Чистилище" нормальных не бывает. Знакомьтесь, это русский педофил Игорь Толстошеин – руководитель российского оргкомитета военно-тактических игр "Заря". Российский наемник, вербовщик наемников, инструктор наемников", – говорится в информации.

Игорь Толстошеин занимался вербовкой наемников на Донбасс myrotvorets.center

При этом на сайте "Миротворца" указано, что Толстошеин вербовал на Донбасс граждан России именно из числа страйкболистов. А в прошлом он принимал участие в составе аналитической группы ГРУ ВС РФ на территории Анголы.

Ранее россиянин работал в Московском институте коммунального хозяйства, Российском промышленно-инвестиционном фонде и "Институте управления государственной собственностью".

Игорь Толстошеин myrotvorets.center

Помимо этого, он был приглашен работать на радиостанцию "Эхо Москвы" в программу "Военный совет". В частности, Толстошеина можно было увидеть на росТВ практически везде: в программе "Званый ужин", "Своя игра". Педофил часто бывал и на пропагандистском НТВ.

"Сейчас эта гордость Рассеи задержана за изнасилование 12-летней девочки. Оно насиловало "рузького" ребенка трое суток. Девочка уже опознала извращенца, которым гордится вся Рассея. А как не гордиться, он же украинцев ездил на Донбасс убивать", – подчеркивает "Миротворец".

Игорь Толстошеин myrotvorets.center

По данным российских следователей, девочка Оля, которую нашли на съемной квартире, подтвердила, что над ней издевался 47-летний Толстошеин. Отмечается, что он известен как организатор военных молодежных игр по всей России.

"Коллеги часто хвалебно отзывались о мужчине. Известно, что Оля была не единственной, с кем Толстошеин переписывался и, предположительно, занимался сексом. В его телефоне нашли данные о 9-летней девочке из Беларуси, к которой Толстошеин ездил в Гродно. У мужчины есть жена и двое детей. Ему грозит двадцать лет тюрьмы", – пишут росСМИ.

Игорь Толстошеин в базе "Миротворца" myrotvorets.center

Отметим, что на задержание россиянина отреагировал в Twitter журналист Денис Казанский.

"Пламенный русский патриот, сторонник "Л/ДНР", отправлявший из РФ наемников на Донбасс, Игорь Толстошеин оказался педофилом. Его задержали за изнасилование 12 летней девочки. Теперь впереди тюрьма и петушиный угол", – написал он.

Игорь Толстошеин в базе "Миротворца" myrotvorets.center

Игорь Толстошеин в базе "Миротворца" myrotvorets.center

Игорь Толстошеин в базе "Миротворца" myrotvorets.center

Игорь Толстошеин в базе "Миротворца" myrotvorets.center

Пламенный русский патриот, сторонник ЛДНР, отправлявший из РФ наемников на Донбасс, Игорь Толстошеин оказался педофилом.



Его задержали за изнасилование 12 летней девочки. Теперь впереди тюрьма и петушиный угол pic.twitter.com/aEYwfrftew — Денис Казанський (@den_kazansky) 25 декабря 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали документы террористов "ДНР", где указаны имена и звания российских офицеров, которые воевали на Донбассе.

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