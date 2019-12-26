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26 декабря • обновлено в 10:58
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Вербовал наемников на Донбасс: в России задержали педофила. Фото

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В Москве (Россия) задержали педофила Игоря Толстошеина, который, по данным следствия, трое суток насиловал 12-летнюю девочку. И, как оказалось, он занимался вербовкой наемников для участия в войне на Донбассе.

Россиянин был внесен в базу "Миротворца" еще в 2015 году. Об этом сообщается на странице сайта в Facebook.

"В "Чистилище" нормальных не бывает. Знакомьтесь, это русский педофил Игорь Толстошеин – руководитель российского оргкомитета военно-тактических игр "Заря". Российский наемник, вербовщик наемников, инструктор наемников", – говорится в информации.

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Игорь Толстошеин занимался вербовкой наемников на Донбасс

Игорь Толстошеин занимался вербовкой наемников на Донбасс

myrotvorets.center

При этом на сайте "Миротворца" указано, что Толстошеин вербовал на Донбасс граждан России именно из числа страйкболистов. А в прошлом он принимал участие в составе аналитической группы ГРУ ВС РФ на территории Анголы.

Ранее россиянин работал в Московском институте коммунального хозяйства, Российском промышленно-инвестиционном фонде и "Институте управления государственной собственностью".

Игорь Толстошеин

Игорь Толстошеин

myrotvorets.center

Помимо этого, он был приглашен работать на радиостанцию "Эхо Москвы" в программу "Военный совет". В частности, Толстошеина можно было увидеть на росТВ практически везде: в программе "Званый ужин", "Своя игра". Педофил часто бывал и на пропагандистском НТВ.

"Сейчас эта гордость Рассеи задержана за изнасилование 12-летней девочки. Оно насиловало "рузького" ребенка трое суток. Девочка уже опознала извращенца, которым гордится вся Рассея. А как не гордиться, он же украинцев ездил на Донбасс убивать", – подчеркивает "Миротворец".

Игорь Толстошеин

Игорь Толстошеин

myrotvorets.center

По данным российских следователей, девочка Оля, которую нашли на съемной квартире, подтвердила, что над ней издевался 47-летний Толстошеин. Отмечается, что он известен как организатор военных молодежных игр по всей России.

"Коллеги часто хвалебно отзывались о мужчине. Известно, что Оля была не единственной, с кем Толстошеин переписывался и, предположительно, занимался сексом. В его телефоне нашли данные о 9-летней девочке из Беларуси, к которой Толстошеин ездил в Гродно. У мужчины есть жена и двое детей. Ему грозит двадцать лет тюрьмы", – пишут росСМИ.

Игорь Толстошеин в базе "Миротворца"

Игорь Толстошеин в базе "Миротворца"

myrotvorets.center

Отметим, что на задержание россиянина отреагировал в Twitter журналист Денис Казанский.

"Пламенный русский патриот, сторонник "Л/ДНР", отправлявший из РФ наемников на Донбасс, Игорь Толстошеин оказался педофилом. Его задержали за изнасилование 12 летней девочки. Теперь впереди тюрьма и петушиный угол", – написал он.

Игорь Толстошеин в базе "Миротворца"

Игорь Толстошеин в базе "Миротворца"

myrotvorets.center

Игорь Толстошеин в базе "Миротворца"

Игорь Толстошеин в базе "Миротворца"

myrotvorets.center

Игорь Толстошеин в базе "Миротворца"

Игорь Толстошеин в базе "Миротворца"

myrotvorets.center

Игорь Толстошеин в базе "Миротворца"

Игорь Толстошеин в базе "Миротворца"

myrotvorets.center

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали документы террористов "ДНР", где указаны имена и звания российских офицеров, которые воевали на Донбассе.

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Автор
Дина Баронова
Темы
Криминал Война на Донбассе
Место
Россия Москва
Теги
террористы "ДНР" педофилы
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