Велкам в номер без окна: горевший "Токио Стар" оскандалился кощунственной акцией

Пострадавший от сильного пожара отель "Токио Стар" в Одессе оскандалился рекламой номера.

На сайте в разделе "Лучшее предложение" посетителям предлагается приобрести по выгодной цене комнату без окна.

Акция была запущена еще до происшествия. На сайте ее так и не остановили после пожара, и никаких извинений за бестактность или выражения соболезнований семьям погибших нет. Зато отлично прописаны преимущества номера без окна.

Например, что 1-местный стоит 390 грн, 2-местный – 490. Оборудованы искусственным освещением, вентиляцией, кондиционером, душем, ТВ, интернетом и холодильником. В стоимость включается завтрак.

Как писал OBOZREVATEL:

В Одессе в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли девять человек.

На ситуацию отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман.

Среди основных версий случившегося полиция рассматривает инсценировку с целью сокрытия убийства.

Выяснилось, что на "Токио Стар" в Одессе еще в 2015 году жаловались из-за антисанитарии. Так, в заведении проводилась проверка в рамках шоу "Ревизор", во время которой в отеле нашли множество нарушений.

Руководство не позволило провести плановую проверку отеля в июле 2019 года.

Владельцем "Токио Стар" является 47-летний бизнесмен Вадим Черный, известен своей сомнительной репутацией.

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