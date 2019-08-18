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Велкам в номер без окна: горевший "Токио Стар" оскандалился кощунственной акцией

1.9т Читать материал на украинском

Пострадавший от сильного пожара отель "Токио Стар" в Одессе оскандалился рекламой номера.

На сайте в разделе "Лучшее предложение" посетителям предлагается приобрести по выгодной цене комнату без окна.

Акция была запущена еще до происшествия. На сайте ее так и не остановили после пожара, и никаких извинений за бестактность или выражения соболезнований семьям погибших нет. Зато отлично прописаны преимущества номера без окна.

Велкам в номер без окна: горевший "Токио Стар" оскандалился кощунственной акцией
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Например, что 1-местный стоит 390 грн, 2-местный – 490. Оборудованы искусственным освещением, вентиляцией, кондиционером, душем, ТВ, интернетом и холодильником. В стоимость включается завтрак.

Велкам в номер без окна: горевший "Токио Стар" оскандалился кощунственной акцией

Велкам в номер без окна: горевший "Токио Стар" оскандалился кощунственной акцией
Велкам в номер без окна: горевший "Токио Стар" оскандалился кощунственной акцией
Велкам в номер без окна: горевший "Токио Стар" оскандалился кощунственной акцией
Велкам в номер без окна: горевший "Токио Стар" оскандалился кощунственной акцией

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Пожар в отеле Токио Стар
Место
Украина Одесса
Тег
скандалы
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