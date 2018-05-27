"Вели себя как волки": противница Путина рассказала о зверствах и пытках

Участницу протестной акций в России под лозунгом "Он нам не царь", которая была организована накануне инаугурации президента Владимира Путина, прямо с работы забрали в полицейский участок, где довели до нервного срыва.

Инцидент случился со сторонницей Навального, 28-летней медсестрой Екатериной Осиповой, передает "Радио Свобода".

"На меня очень сильно психологически давили… Полицейский Дамир Бакиев говорил, что заступаться за себя я должна сама. Мол, за мое правонарушение он посадит меня на 15 суток в клетку вместе с бездомными… Я не могу сидеть в камере, потому что у меня очень слабое здоровье", - рассказала Осипова.

Силовики не пускали к ней адвоката и несколько часов угрозами пытались заставить признаться в участии в митинге. В результате девушку увезли в больницу, где у нее открылось кровотечение.

"Я начала задыхаться, плакать, голова кружилась, давление поднялось, живот заболел. Пока медики добирались 50 минут до участка, полицейские смеялись надо мной. Мол, флагами могла махать, а ареста боишься. Они насмехались: "Чего за живот хватаешься, ты же притворяешься". Как волки себя вели. У меня истерика началась", - вспоминает события Осипова.

"Мне было очень плохо. На вторые сутки у меня открылось маточное кровотечение на фоне нервного срыва", - добавила она.

Кроме того, друга активистки Кирилла Четвергова, который пытался защитить девушку от полицейских, теперь обвиняют в оскорблении представителя власти. Против него также применяли физическую силу.

Екатерина Осипова и Кирилл Четвергов, волонтеры штаба Навального в Саратове www.svoboda.org

"Полицейские вчетвером задержали меня, заломали руки и потащили в отделение. Стукнули головой об угол", - рассказал он.

Сестру Осиповой Марину, также участницу протестных акций против президента, тоже пытались задержать.

"Я записывала лекцию на курсах повышения квалификации... Зашли двое полицейских и попросили меня выйти из аудитории, потребовали, чтобы я поехала в участок. Я отказалась, так как повестки у них не было. Тогда они стали угрожать, что потащат силой. Они ходили за мной по пятам", - прокоментировала действие правоохранителей она.

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