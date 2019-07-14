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Ведущие NewsOne угодили в "Миротворец" после скандального телемоста

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Ведущие канала NewsOne Василий Голованов и Елена Кирик угодили в базу данных украинского волонтерского сайта "Миротворец" из-за телемоста с Россией "Надо поговорить".

"По оценке СБУ и РНБО — совместно с российским антиукраинским пропагандистским каналом "Россия24" является одним из организаторов антиукраинских пропагандистских программ в информационном поле Украины", – сказано в описании.

Ведущие NewsOne угодили в "Миротворец" после скандального телемоста

Уточняется, что генеральный продюсер телеканала NewsOne Голованов должен был стать ведущим планируемого 12 июля телемоста.

Ведущие NewsOne угодили в "Миротворец" после скандального телемоста
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"Источники: июль 2019 – организация телеканалом "NewsOne" "телемоста" с главным пропагандистским антиукраинским каналом страны-агрессора", – добавили в "Миротворце".

В описании к Кирик указано, что она является ведущей "Личной территории", "Большого вечера" и Live-эфиров.

Ведущие NewsOne угодили в "Миротворец" после скандального телемоста

Напомним, 12 июля в базу "Миротворца" угодил российский телеведущий Андрей Малахов после того, как шоумен выступил в роли ведущего на телемосте.

Голованов и Кирик

Голованов и Кирик

Медианяня

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

  • Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

  • Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

  • Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.

  • 10 июля Тарас Козак, который якобы владеет телеканалом NewsOne, сказал, что телемост состоится.

  • На программу пропагандистов пришла актриса Маргарита Шубина, известная по роли в сериале "Сваты". Она призналась, что в Киеве была около месяца назад, и предположила, что теперь будет невъездной.

  • Российский режиссер Владимир Меньшов в эфире пожаловался, что ему запрещен въезд в Украину. Он назвал это "жестокой болезнью".

  • Кто из украинцев участвовал в скандальном телемосте, читайте по ссылке.

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Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Место
Украина
Теги
пропаганда сайт Миротворец
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Нечаев Михаил
Нечаев Михаил
На нары обоих,туда же хозяев и руководителей!
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А шо это за куйня такая Миротворец, и какие юридические последствия? Послать этот сайт накуй вместе с организаторами во главе с Антониной Геращенко да и дело с концом!
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коршун федот
коршун федот
Алексей Смирнов, Тебя, бурят , давно уже туда послали.
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