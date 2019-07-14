Ведущие NewsOne угодили в "Миротворец" после скандального телемоста

Ведущие канала NewsOne Василий Голованов и Елена Кирик угодили в базу данных украинского волонтерского сайта "Миротворец" из-за телемоста с Россией "Надо поговорить".
"По оценке СБУ и РНБО — совместно с российским антиукраинским пропагандистским каналом "Россия24" является одним из организаторов антиукраинских пропагандистских программ в информационном поле Украины", – сказано в описании.
Уточняется, что генеральный продюсер телеканала NewsOne Голованов должен был стать ведущим планируемого 12 июля телемоста.
"Источники: июль 2019 – организация телеканалом "NewsOne" "телемоста" с главным пропагандистским антиукраинским каналом страны-агрессора", – добавили в "Миротворце".
В описании к Кирик указано, что она является ведущей "Личной территории", "Большого вечера" и Live-эфиров.
Напомним, 12 июля в базу "Миротворца" угодил российский телеведущий Андрей Малахов после того, как шоумен выступил в роли ведущего на телемосте.
Голованов и Кирик
Медианяня
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".
После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".
Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.
Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.
Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.
10 июля Тарас Козак, который якобы владеет телеканалом NewsOne, сказал, что телемост состоится.
На программу пропагандистов пришла актриса Маргарита Шубина, известная по роли в сериале "Сваты". Она призналась, что в Киеве была около месяца назад, и предположила, что теперь будет невъездной.
Российский режиссер Владимир Меньшов в эфире пожаловался, что ему запрещен въезд в Украину. Он назвал это "жестокой болезнью".
Кто из украинцев участвовал в скандальном телемосте, читайте по ссылке.
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