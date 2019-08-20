Сначала админсуд, а теперь ГПУ? У Стрижевской, ведущей дело Сытника, обнаружили прослушку

В служебном кабинете заместителя генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской нашли прослушку. То же самое ранее произошло и с главой Киевского административного суда Павлом Вовком.

OBOZREVATEL напоминает читателям, что после этого в НАБУ обнародовали аудиозаписи, которые якобы подтверждают его причастность к влиянию на работу государственных органов.

Сам Павел Вовк заявил, что записи смонтированы, а содержание разговоров искажено.

"Я прослушал эти записи и считаю, что это монтаж. Но с какой целью они появились и что в них такого? Очевидно, чтобы отвлечь внимание общественности от расследования резонансных дел бывших властных функционеров, отомстить за решения, которые не понравились, тем самым искусственно создавая негативный образ мой и суда в целом", – отметил Вовк.

Павел Вовк

Прослушка

По этому делу 20 августа в Высшем совете правосудия должно состояться заседание, на котором рассмотрят освобождение Вовка от исполнения судейских обязанностей.

Что касается Стрижевской, то о ее судьбе можно лишь догадываться, ведь именно она ведет дело директора НАБУ Артема Сытника. Совсем скоро станет ясно, будет ли использовать НАБУ грязные технологии по отношению к замгенпрокурору, как это сделали с Павлом Вовком.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ 26 июля устроило обыски в здании Окружного административного суда Киева (ОАСК). Следственные действия проходили в рамках дела о возможных уголовных нарушениях главы суда и его судей относительно участников Евромайдана. Также расследуется давление главы суда на членов Высшей квалификационной комиссии судей.

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