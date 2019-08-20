Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Сначала админсуд, а теперь ГПУ? У Стрижевской, ведущей дело Сытника, обнаружили прослушку

468 Читать материал на украинском

В служебном кабинете заместителя генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской нашли прослушку. То же самое ранее произошло и с главой Киевского административного суда Павлом Вовком.

OBOZREVATEL напоминает читателям, что после этого в НАБУ обнародовали аудиозаписи, которые якобы подтверждают его причастность к влиянию на работу государственных органов.

Сам Павел Вовк заявил, что записи смонтированы, а содержание разговоров искажено.

"Я прослушал эти записи и считаю, что это монтаж. Но с какой целью они появились и что в них такого? Очевидно, чтобы отвлечь внимание общественности от расследования резонансных дел бывших властных функционеров, отомстить за решения, которые не понравились, тем самым искусственно создавая негативный образ мой и суда в целом", – отметил Вовк.

Новости
В кабинете зама Луценко нашли "прослушку": первые подробности

Павел Вовк

Павел Вовк

Прослушка

Прослушка

По этому делу 20 августа в Высшем совете правосудия должно состояться заседание, на котором рассмотрят освобождение Вовка от исполнения судейских обязанностей.

Что касается Стрижевской, то о ее судьбе можно лишь догадываться, ведь именно она ведет дело директора НАБУ Артема Сытника. Совсем скоро станет ясно, будет ли использовать НАБУ грязные технологии по отношению к замгенпрокурору, как это сделали с Павлом Вовком.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ 26 июля устроило обыски в здании Окружного административного суда Киева (ОАСК). Следственные действия проходили в рамках дела о возможных уголовных нарушениях главы суда и его судей относительно участников Евромайдана. Также расследуется давление главы суда на членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Артем Сытник
Место
Украина
Теги
Национальное антикоррупционное бюро Украины Генеральная прокуратура Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Waix Alex
Waix Alex
Судей всех нужно постепенно люстрировать, поборников лжи.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...