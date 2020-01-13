Вечная память! Стало известно о трагической смерти двух ветеранов АТО

В Украине после тяжелых болезней умерли два ветерана АТО Василий Малеев и Андрей Лесик.

Об этом в Facebook сообщил сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк.

"11 января после продолжительной болезни ушел из жизни Малеев Василий Викторович, 1972 г.р., житель г. Кременчуг, Полтавская область. Участник АТО, 30 ОМБр. 9 февраля 2015 был призван по мобилизации. На войне получил контузию", – говорится в сообщении.

Малеев после возвращения с фронта работал в "Муниципальній варті", занимался волонтерством. С 2018 года боролся с раком легких. Похоронят украинского бойца 14 января в Кременчуге.

Малеев Василий

Лесик умер 7 января после длительного лечения болезни сердечно-сосудистой системы (перенес три инсульта). Ветеран АТО родился 1958 года в городе Хыров, Львовской области.

"Участник АТО, добровольческий батальон ОУН, командир отделения. Дважды участвовал в боевых действиях, воевал в Песках. Глава ОО "Волонтеры батальона ОУН", – сообщил Сердюк.

Андрей Лесик

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шепетовке, Хмельницкая область в военной части умер военнослужащий ВСУ Александр Чуловский.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал